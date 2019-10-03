Новый номер «Дельфиса» – № 3 (99) /2019

Дорогие друзья!

Издательством «Дельфис» выпущен очередной номер журнала (№ 3 (99) / 2019)

В предовой статье Н. Тоотс «Искусство творить взаимоотношения» делится своими мыслями о судьбе рериховского движения и предлагает остановить в нём «вавилонское столпотворение».

Продолжается публикация малоизвестных писем из Дарджилинга (август–сентябрь, 1924г; архив Музея Николая Рериха в Нью-Йорке).

Журнал начал публикация глав из книги «Мир Рериха» искусствоведа, писателя, лектора Н.Н. Селивановой (1889–1953).

К 70-летию президента Фонда «Дельфис», заслуженного художника В.В. Надёжина опубликовано его интерьвью о пройденном жизненном пути.

Интересно исследование о путях российской науки доктора физико-математических наук И.Ф. Малова.

В рубрике «Актуальные интервью» академик Н.С. Кардашов рассказал о том, что более развитые цивилизации могут научить нас контакту друг с другом. К сожалению, это одно из последних интервью с учёным.

Академик РАН Ю.В. Наточин в интервью говорит о формировании жизни на Земле.

О времени и разработках на эту тему учёного Н.А. Козырева повествует статья В.Л. Правдивцева.

Статья И.В. Лебедевой по-новому освещает мировые периоды в историческом процессе.

Как всегда Дайджест рериховского движения рассказыает о событиях в рериховском мире в России и за рубежом.

На страницах журнала читатель найдёт ещё много интересных тем, заставляющих задуматься, а также осознать себя и сделать свой духовный выбор.

Содержание журнала: http://www.delphis.ru/journal/article/soderzhanie-zhurnala-3-99-za-2019-god

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