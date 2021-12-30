Новая книга «Учение Храма» т. 3-4
Дорогие друзья и соратники!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Сил вам физических и духовных, уменья находить даже в самые тяжелые дни что-то светлое, дающее уверенность в преодолении трудностей.
Природа дарит нам в эти зимние дни свою скульптурную снежную красоту и алмазную россыпь снежинок, так искрящихся на солнце. А мы будем продолжать наше общее дело - выпускать журнал, проводить встречи за круглым столом и чашкой чая, выставки картин и конференции в любом доступном режиме. Будем вместе!
Н. Тоотс, главный редактор, В. Надежин, президент Фонда, коллектив журнала
И в подтверждение наших обещаний предлагаем давно ожидаемую книгу «Учение Храма», т. 3-4.
Приобрести книгу: http://delphisbooks.ru/uchyeniye-khrama-tom-3-4-2021/
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