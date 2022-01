warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 30.12.2021 Новая книга «Учение Храма» т. 3-4 Дорогие друзья и соратники! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Сил вам физических и духовных, уменья находить даже в самые тяжелые дни что-то светлое, дающее уверенность в преодолении трудностей. Природа дарит нам в эти зимние дни свою скульптурную снежную красоту и алмазную россыпь снежинок, так искрящихся на солнце. А мы будем продолжать наше общее дело - выпускать журнал, проводить встречи за круглым столом и чашкой чая, выставки картин и конференции в любом доступном режиме. Будем вместе! Н. Тоотс, главный редактор, В. Надежин, президент Фонда, коллектив журнала И в подтверждение наших обещаний предлагаем давно ожидаемую книгу «Учение Храма», т. 3-4. Приобрести книгу: http://delphisbooks.ru/uchyeniye-khrama-tom-3-4-2021/