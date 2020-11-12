Новая книга! «Тайная Доктрина», том II

Дорогие друзья!

В издательстве «Дельфис» вышел Второй том «Тайной Доктрины» («Антропогенезис») в переводе В.В. Базюкина.

Данная книга представляет собой новый перевод труда Е.П. Блаватской, впервые выполненный по тексту того издания книги, которое увидело свет ещё при жизни её автора. Это без преувеличения великое произведение мировой культуры приоткрывает завесу над сокровенными смыслами и загадками нашей жизни, тайнами прошлого, настоящего и будущего всего человечества. Если в I томе речь шла преимущественно о космогенезе, то есть об образовании Вселенной, то во II томе внимание автора сосредоточено в основном на вопросах антропогенеза, то есть появления и эволюции человечества на нашей планете. В нём подробно рассматривается фундаментальная символика, используемая великими религиями и мифологиями мира, обсуждается широкий круг научных, религиоведческих и философских проблем, а также предлагается оригинальная трактовка крупнейших памятников дописьменной и раннеписьменной культуры самых разных народов Земли, что не может не представлять интереса для филологов, историков, философов, востоковедов, а также самого широкого круга читателей.



Впервые русскоязычный читатель смог в полном объёме познакомиться с «Тайной Доктриной» – основополагающим трудом в области теософии – благодаря переводу Елены Ивановны Рерих, ещё одной великой нашей соотечественницы. Каждый искатель Истины как в современной России, так и за её пределами имеет все основания относиться с чувством глубочайшей благодарности ко всем сферам деятельности Е.И.Рерих и, в частности, к той части её подвижнической работы, которая связана с переводами основополагающих теософских трудов, таких как «Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской и «Письма Махатм А.П.Синнетту». Однако, как хорошо известно любому теософу, всё в мире развивается циклически, переживая период младенчества, зрелости и, увы, неизбежной старости. Мир должен развиваться и двигаться вперёд. Необходимость в новом переводе с очевидностью назрела, и это заметно по ряду признаков. Приступая к новому переводу «Тайной Доктрины», переводчик стремился, дорожа каждой мыслью Е.П.Б., изложить её на более современном и общепринятом литературном русском языке и сделать русскоязычный текст этой сложнейшей по глубине и богатству мыслей книги одновременно и более удобочитаемым, и более точным по смыслу. Была поставлена задача сделать такой перевод (насколько это удалось, судить читателю), в котором Елена Петровна Блаватская заговорила бы с современным читателем на сегодняшнем языке.

Приобрести книгу: http://delphisbooks.ru/taynaya-doktrina-t2v-2-kh-knper-bazyukina-vv/