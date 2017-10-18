Новая книга издательства «Дельфис»

Дорогие друзья!

Встречайте новую книгу издательства «Дельфис»!

Документальная повесть Людмилы Андросовой «Там за горизонтом…» состоит из дневниковых, то есть «живых» записей автора, писем, адресоанных ей такими известными в Рериховском мире людьми как С.Н.Рерих, З.Г.Фосдик, К.Кэмпбелл, Д.Энтин, П.Ф.Беликов и другие. Это вдохновенное повествование является источником уникальных сведений о важных вехах на пути духовного взросления целого поколения рериховцев. Особенно ярко, самобытным языком описаны автором восхождения на горы Алтая, которые навечно закрепили за их вершинами имена членов семьи Рерихов. Встреча со С.Н.Рерихом изменила многое в судьбе Л.Андросовой. Но надо было жить дальше… Как? И об этом эта книга.

Встреча со С.Н.Рерихом в Москве. Слева направо: Н.Д.Спирина, Л.А.Андросова, С.Н.Рерих, К.А.Молчанова, А.А.Шпунт (сидят); Е.Л.Румянцева, А.Ф.Стрелкова, М.Н.Валл, дочь Л.А.Андросовой – Инга, Е.П.Маточкин, Д.Н.Попов, Т.Л.Шевелёва, Л.Попова (стоят).

Людмила Андросова и Святослав Рерих

Содержание книги: http://www.delphis.ru/journal/news/soderzhanie-nigi-laandrosovoi-tam-za-gorizontom

Вся книга выполнена на мелованной бумаге, содержит большое количество уникальных фотографий из архива автора, а также цветные иллюстрации, посвящённые событиям прошлых лет.

Приобрести книгу: http://delphisbooks.ru/tam-za-gorizontom-androsova-la/