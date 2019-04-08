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Новости
 
03.04.2019
Новая книга издательства «Дельфис»

Дорогие друзья!

Издательством «Дельфис» выпущена  книга Н.А. Тоотс «Долгожитель на Калифорнийских холмах»

Книга состоит из двух частей: рассказа об уникальном опыте духовного взросления сообщества Храм Человечества в Халсионе (Калифорния, США), который в ноябре 2018 года отметил своё 120-летие, и переданных ему Великими Учителями Посланий   в   уникальном   переводе   со   староанглийского М.Ф. Дроздовой-Черноволенко (1913–2009), впервые собранных в одном издании.

Приобрести книгу: http://delphisbooks.ru/dolgozhitel-na-kaliforniyskikh-kholmakh-sost-toots-na/

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