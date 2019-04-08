Новая книга издательства «Дельфис»

Дорогие друзья! Издательством «Дельфис» выпущена книга Н.А. Тоотс «Долгожитель на Калифорнийских холмах»

Книга состоит из двух частей: рассказа об уникальном опыте духовного взросления сообщества Храм Человечества в Халсионе (Калифорния, США), который в ноябре 2018 года отметил своё 120-летие, и переданных ему Великими Учителями Посланий в уникальном переводе со староанглийского М.Ф. Дроздовой-Черноволенко (1913–2009), впервые собранных в одном издании.

Приобрести книгу: http://delphisbooks.ru/dolgozhitel-na-kaliforniyskikh-kholmakh-sost-toots-na/