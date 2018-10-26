Издательством «Дельфис» выпущена книга

Елена Рерих. Листы дневника 1931–1933. Том 7.

Издание «Листов дневника» продолжает серию «Учение Живой Этики», публикуемую на основе дневниковых записей Елены Ивановны Рерих (1879–1955). Настоящий, седьмой том относится к периоду 1931–1933 гг., когда Рерихи проживали в долине Кулу (Британская Индия) и готовились к экспедиции на Дальний

Восток. Одновременно шла интенсивная работа над созданием книг «Иерархия», «Сердце» и «Мир Огненный». Читатели получают возможность ознакомиться с полным текстом дневников, представляющих собой первоисточник философско-этического учения «Агни-йога».

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