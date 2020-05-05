Новая книга А.Н. Дмитриева

Дорогие друзья!

Сообщаем о выходе новой книги Алексея Николаевича Дмитриева

«Космофизические и климатические процессы на территории Горного Алтая»

В данной монографии по возможности в доступной форме изложены современные научные взгляды на скоростной процесс изменения климата Земли. Освещены вопросы и особенности событий, происходящих в Солнечной системе, и связь этих событий с земными планетофизическими процессами. Отмечены космические и земные причины изменения климата Земли и показаны этапы этих изменений. Особое внимание уделено климатическим переменам в Горном Алтае. Даны новейшие сведения о свечениях, грозоактивности, сейсмичности на территории республики. Проведены работы по выявлению влияния на климатические и погодные условия техногенного воздействия, в основном ядерных взрывов и ракетных пусков. Сделан ряд предположений и выводов о характере грядущих климатических перемен. Указаны некоторые энергоёмкие процессы территории Горного Алтая с максимальным экологическим риском. Книга предназначена для широкого пользования как в системе образования, так и в системе управления.

по эл. адресу: natalyapavlova@ngs.ru Сделать запрос на приобретение книги можно через Павлову Наталью Викторовну

Стоимость 1 экз. 300 руб.