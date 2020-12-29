Прямая ссылка для входа в конференцию:

https://zoom.us/j/99307080547?pwd=VnovdHU0dWF2K1NWM2MramNONVVzdz09

Идентификатор конференции: 99307080547

Код доступа: 171175

Начало мероприятия в 12:00(время московское). ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Если вы хотите выступить на Первом Национальном конгрессе Теософского общества в России, отправить приветственное слово участникам мероприятия, пожалуйста, отправьте заявку на: elenalogaeva@list.ru Продолжительность выступлений от 10 до 20 мин. С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России

pr@ts-russia.org