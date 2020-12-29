Дорогие друзья!
28-29 ноября 2020 состоится
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Тема конгресса::
ПУТЬ СЕРДЦА
Докладчики:
Международный президент Теософского общества Тим Бойд (США),
Президент Межамериканской теософской федерации Изис Хезенджи (Бразилия),
Президент Теософского общества в Бразилии Сержю Мораис,
Рикардо Линдеманн (Бразилия),
Елена Логаева (Теософская группа "Белый лотос"),
Александр Мурашов (Отделение "ОМ ТАРА", г.Омск),
Игорь Африкян (Отделение "София", г.Москва)
и другие ведущие теософы России и Бразилии!
Штаб-квартиры Теософского общества по всему миру, в канун 17 ноября (дата основания ТО), проводят свои съезды, конференции, форумы. Мероприятия имеют статус национальных, в знак того, что на них собираются теософы со ВСЕЙ страны. Многие приезжают на эти встречи всей семьей. Атмосфера Братства, Единства, совместного поиска Истины сопровождает эти мероприятия.
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Прямая ссылка для входа в конференцию:
https://zoom.us/j/99307080547?pwd=VnovdHU0dWF2K1NWM2MramNONVVzdz09
Идентификатор конференции: 99307080547
Код доступа: 171175
Начало мероприятия в 12:00(время московское).
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Если вы хотите выступить на Первом Национальном конгрессе Теософского общества в России, отправить приветственное слово участникам мероприятия, пожалуйста, отправьте заявку на: elenalogaeva@list.ru Продолжительность выступлений от 10 до 20 мин.
С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России
pr@ts-russia.org
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