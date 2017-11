warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 27.10.2017 Начинает работу школа-семинар «Эволюция сознания» Дорогие друзья! В клубе «Дельфис» открывается школа-семинар «Эволюция сознания» Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр) Владимир Васильевич Ярый На семинаре будут рассмотрены следующие темы: Единый источник Учения Махатм; Учитель и Ученик, Иерархия; Дисциплина Ума. Сострадание. Ответственность; Причинно - следственная связь (Калачакра); Высокий Путь Освобождения и другие. Первое занятие школы состоится в четверг, 2 ноября 2017 в 18:30 в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» Приглашаются все. Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность Фонда. Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге. Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts Метро: Китай-Город, Чистые Пруды Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина, 8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова