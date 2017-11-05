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27.10.2017
Начинает работу школа-семинар «Эволюция сознания»

Дорогие друзья!

В клубе «Дельфис» открывается школа-семинар «Эволюция сознания»

 

Ведущий: руководитель Московской  Школы  теософии, Член МТО (Адьяр)

 

Владимир Васильевич Ярый

 

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

 

Единый источник Учения Махатм;
Учитель и Ученик, Иерархия;
Дисциплина Ума. Сострадание. Ответственность;
Причинно - следственная связь (Калачакра);
Высокий Путь Освобождения
и другие.

 

Первое занятие школы состоится

 

в четверг, 2 ноября 2017 в 18:30 в офисе Благотворительного фонда «Дельфис»

Приглашаются все. 

Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность Фонда.

 

Здесь же слушатели семинара  могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

 

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

 

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

 

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,

8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова

 

 

  

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