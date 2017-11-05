Начинает работу школа-семинар «Эволюция сознания»

Дорогие друзья!

В клубе «Дельфис» открывается школа-семинар «Эволюция сознания»

Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)

Владимир Васильевич Ярый

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

Единый источник Учения Махатм;

Учитель и Ученик, Иерархия;

Дисциплина Ума. Сострадание. Ответственность;

Причинно - следственная связь (Калачакра);

Высокий Путь Освобождения

и другие.

Первое занятие школы состоится

в четверг, 2 ноября 2017 в 18:30 в офисе Благотворительного фонда «Дельфис»

Приглашаются все.

Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность Фонда.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,

8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова