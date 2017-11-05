Начинает работу школа-семинар «Эволюция сознания»
Дорогие друзья!
В клубе «Дельфис» открывается школа-семинар «Эволюция сознания»
Ведущий: руководитель Московской Школы теософии, Член МТО (Адьяр)
Владимир Васильевич Ярый
На семинаре будут рассмотрены следующие темы:
Единый источник Учения Махатм;
Учитель и Ученик, Иерархия;
Дисциплина Ума. Сострадание. Ответственность;
Причинно - следственная связь (Калачакра);
Высокий Путь Освобождения
и другие.
Первое занятие школы состоится
в четверг, 2 ноября 2017 в 18:30 в офисе Благотворительного фонда «Дельфис»
Приглашаются все.
Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность Фонда.
Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,
8 (926) 910-92-77 sozkultura@mail.ru – Евгения Михайловна Шабурникова
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