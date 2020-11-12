Дорогие друзья! Если в Вашей группе или Вашем городе есть молодые теософы, то эта новость для Вас!
При международном Теософском обществе начинает свою работу молодежная секция.
Цель - развитие глобального сообщества молодых теософов, обмен знаниями, развитие международных связей и создание дружеских уз, которые укрепят и обогатят работу Теософского общества.
Секция создана на базе ТО в Бразиилии и уже провела несколько молодёжных конференций и коротких бесед с теософами из Бразилии, Колумбии, Индии, Италии, Филиппин, Сингапура, Великобритании и США, а также с представителями других стран.
- Проводятся онлайн-встречи для юных теософов.
- Работает группа в WhatsApp, к которой можно присоединиться.
- 21 ноября 2020 пройдет III онлайн-конференция молодых теософов.
Куратор проекта Рафаэль Маркес (Rafael Marques de Albuquerque).
Почта:albumarques@gmail.com
Он поможет молодым теософам связаться с этой международной сетью и предоставит дополнительную информацию.
Если вы хотите узнать, чем занимается молодёжная секция, вы можете посмотреть видео по ссылкам ниже:
- Онлайн-собрание молодых теософов (день 1):
https://youtu.be/TYqJi6tAHMc
- Онлайн-собрание молодых теософов (день 2):
https://youtu.be/zyyPjh5ucwI
- Вторая онлайн-встреча молодых теософов:
https://youtu.be/w7YEmUEy19A
Пожалуйста, поделитесь этим электронным письмом с младшими участниками вашей теософской группы!!!
С уважением, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России
- Ваши рецензии