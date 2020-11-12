Начинает работать Теософская молодёжная секция

Дорогие друзья! Если в Вашей группе или Вашем городе есть молодые теософы, то эта новость для Вас!

При международном Теософском обществе начинает свою работу молодежная секция.

Цель - развитие глобального сообщества молодых теософов, обмен знаниями, развитие международных связей и создание дружеских уз, которые укрепят и обогатят работу Теософского общества.

Секция создана на базе ТО в Бразиилии и уже провела несколько молодёжных конференций и коротких бесед с теософами из Бразилии, Колумбии, Индии, Италии, Филиппин, Сингапура, Великобритании и США, а также с представителями других стран.

Проводятся онлайн-встречи для юных теософов.

Работает группа в WhatsApp, к которой можно присоединиться.

21 ноября 2020 пройдет III онлайн-конференция молодых теософов.

Куратор проекта Рафаэль Маркес (Rafael Marques de Albuquerque).

Почта:albumarques@gmail.com

Он поможет молодым теософам связаться с этой международной сетью и предоставит дополнительную информацию.

Если вы хотите узнать, чем занимается молодёжная секция, вы можете посмотреть видео по ссылкам ниже:

- Онлайн-собрание молодых теософов (день 1):

https://youtu.be/TYqJi6tAHMc

- Онлайн-собрание молодых теософов (день 2):

https://youtu.be/zyyPjh5ucwI

- Вторая онлайн-встреча молодых теософов:

https://youtu.be/w7YEmUEy19A

Пожалуйста, поделитесь этим электронным письмом с младшими участниками вашей теософской группы!!!

С уважением, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России