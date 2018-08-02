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Новости
 
02.08.2018
Музей Рерихов (филиал ГМВ) приглашает на выставку

Уважаемые господа!

 

8 августа в Музее Рерихов открывается экспозиция 
«Вечная женственность
в искусстве Святослава Рериха».
 

Редкая жанровая работа у Святослава Рериха обходится без образа женщины, которая так или иначе постоянно присутствует на полотне, демонстрируя «божественное проявление» земной жизни. И это неудивительно для художника-мыслителя, сделавшего девизом всего своего искусства поиски пути к запечатлению идеальной красоты.

На выставке представлены 35 произведений, выполненных художником с середины 1920-х до середины 1970-х годов. Основная идея выставки может быть определена ролью женщины в эволюции творчества художника: от портрета-образа до портрета-характера и далее к обобщенно-философскому представлению о женщине как музы и матери.

Будем рады видеть Вас на торжественном открытии, которое состоится 8 авгутса 2018 года в 18:00 по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 3/5.

 

 

С уважением,

 

Директор  Музея Рерихов, филиала ГМВ
Т.К. Мкртычев   

 

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