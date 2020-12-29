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Новости
 
01.12.2020
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕОСОФСКИЕ СЕМИНАРЫ РОССИИ

Дорогие друзья!

4 декабря в  г. Сочи (Микрорайон Мамайка, ул. Волжская д. 76, Конференц-зал)

Московская Школа теософии проводит  Школу-семинар

«Единая эволюция сознаний»  

Приглашаются участники, интересующееся и изучающие «Тайную Доктрину» Е.П. Блаватской, труды Е.П.Б., Агни-Йогу и все труды семьи Рерих. 

 


4 декабря (пятница)


11.00 -13.00 — Беседы, лекции, темы: «Единое Учение Махатм», «Уникальный год 2020 — энергии, события, трансформация»

13.00-14.00 — Перерыв

14.00-14.30 — Презентация 3-ей книги известного тибетолога, ученицы Ю.Н. Рериха В.С. Дылыковой-Парфионович «Калачакра-Тантра» (вопросы-ответы)

14.30-16.00 — Круглый Стол «Система и методы применения Учения Махатм»

 


Заявки на участие в Школе-семинаре и дополнительная информация:

https://www.fondtheosophy.ru/about/news/383-2020-11-28

 

Вместе быть легко!

Место проведения семинара: г. Сочи, Микрорайон Мамайка, ул. Волжская д. 76, Конференц-зал.

С уважением, Евгения Михайловна Шабурникова
8(926)910-92-77
 

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