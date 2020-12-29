МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕОСОФСКИЕ СЕМИНАРЫ РОССИИ

Дорогие друзья! 4 декабря в г. Сочи (Микрорайон Мамайка, ул. Волжская д. 76, Конференц-зал) Московская Школа теософии проводит Школу-семинар «Единая эволюция сознаний»

Приглашаются участники, интересующееся и изучающие «Тайную Доктрину» Е.П. Блаватской, труды Е.П.Б., Агни-Йогу и все труды семьи Рерих.



4 декабря (пятница)



11.00 -13.00 — Беседы, лекции, темы: «Единое Учение Махатм», «Уникальный год 2020 — энергии, события, трансформация»



13.00-14.00 — Перерыв



14.00-14.30 — Презентация 3-ей книги известного тибетолога, ученицы Ю.Н. Рериха В.С. Дылыковой-Парфионович «Калачакра-Тантра» (вопросы-ответы)



14.30-16.00 — Круглый Стол «Система и методы применения Учения Махатм»



Заявки на участие в Школе-семинаре и дополнительная информация:

https://www.fondtheosophy.ru/about/news/383-2020-11-28

Вместе быть легко!