Новости 29.04.2021 Международный научно-исследовательский Онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» Дорогие друзья! Для всех тех, кто изучает и интересуется теософскими трудами Е.П. Блаватской! Приглашаем 30 апреля в 15:00 (московское время) на Международный научно-исследовательский Онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» при поддержке Европейской Школы теософии Исследование V Шлоки I Станцы «ЕДИНАЯ ТЬМА НАПОЛНЯЛА БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ВСЁ, ИБО ОТЕЦ, МАТЬ И СЫН ЕЩЁ РАЗ БЫЛИ ВОЕДИНО, И СЫН НЕ ПРОБУДИЛСЯ ЕЩЁ ДЛЯ НОВОГО КОЛЕСА И СТРАНСТВИЙ НА НЁМ» представляют: Гэри Киджелл – Теософское общество Шотландии (Шотландия, Данди) Петра Мeйер - Теософское общество Великобритании, президент Ложи Блаватской (Великобритания, Лондон) Кишоре Онголе - Теософское общество Индии (Индия,Гунтур) Люк Майкл Айронсайд - Теософское общество Филиппин (Марокко) Для российских и зарубежных слушателей работают англо-русские переводчики. Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID)

https://us02web.zoom.us/j/85795213168 Подробности https://www.fondtheosophy.ru/about/news/seminary/465-2021-03-19 ЖДЕМ ВАС 30 апреля 2021 г. в 15 час. (московское время). Все предыдущие Семинары: https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary Вместе быть легко!