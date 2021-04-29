Международный научно-исследовательский Онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской»
Дорогие друзья!
Для всех тех, кто изучает и интересуется теософскими трудами Е.П. Блаватской!
Приглашаем 30 апреля в 15:00 (московское время) на Международный научно-исследовательский Онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» при поддержке Европейской Школы теософии
Исследование V Шлоки I Станцы «ЕДИНАЯ ТЬМА НАПОЛНЯЛА БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ВСЁ, ИБО ОТЕЦ, МАТЬ И СЫН ЕЩЁ РАЗ БЫЛИ ВОЕДИНО, И СЫН НЕ ПРОБУДИЛСЯ ЕЩЁ ДЛЯ НОВОГО КОЛЕСА И СТРАНСТВИЙ НА НЁМ» представляют:
Гэри Киджелл – Теософское общество Шотландии (Шотландия, Данди)
Петра Мeйер - Теософское общество Великобритании, президент Ложи Блаватской (Великобритания, Лондон)
Кишоре Онголе - Теософское общество Индии (Индия,Гунтур)
Люк Майкл Айронсайд - Теософское общество Филиппин (Марокко)
Для российских и зарубежных слушателей работают англо-русские переводчики.
Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID)
https://us02web.zoom.us/j/85795213168
Подробности https://www.fondtheosophy.ru/about/news/seminary/465-2021-03-19
ЖДЕМ ВАС 30 апреля 2021 г. в 15 час. (московское время).
Все предыдущие Семинары: https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary
Вместе быть легко!
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