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ГЛАВНАЯ Новости Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской»
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Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской»
Дорогие Друзья!
Приглашаем вас присоединиться к Международному научно-исследовательскому онлайн-Семинару «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» для исследования и комментирования Тайной Доктрины.
Семинар состоится 27 марта в 15:00с.(мск.)
Тема: Исследование IV Шлоки I Станци Дзиян «СЕМИ ПУТЕЙ К БЛАЖЕНСТВУ НЕ БЫЛО. НЕ БЫЛО И ВЕЛИКИХ ПРИЧИН СТРАДАНИЯ, ИБО НЕ БЫЛО НИКОГО ДЛЯ ПОРОЖДЕНИЯ ИХ И ОБОЛЬЩЕНИЯ ИМИ».
Исследование представляют:
Сергей Колганов - кандидат философских наук, кафедра МАИ (Россия.Москва)
Ифигения Кастамонити - Теософское общество Греции, Европейская Школа теософии (Греция.Афины)
Рампракаш M.Л.- Объединенная Ложа теософов Индии (Индия. Бангалор)
Елена Мерлиц - Теософское общество Украины (Украина.Киев)
Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID) https://us02web.zoom.us/j/84113800201
Подробности https://www.fondtheosophy.ru/about/news/435-2021-02-20
Запись видео Семинара 27 февраля «Вселенского Разума не было,ибо небо АХ-ХИ, чтобы вместить Его» https://youtu.be/T12TZhILWio
Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 27 февраля ) https://youtu.be/DoAK5PAy41E
Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» https://youtube.com/playlist?list=PLy…
Все Семинары https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary
ЖДЕМ ВАС 27 марта 2021 г. в 15 час. (московское время)
Вместе быть легко!
С уважением, Евгения Михайловна Шабурникова
8(926)910-92-77
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