Новости 25.03.2021 Международный научно-исследовательский онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» Дорогие Друзья! Приглашаем вас присоединиться к Международному научно-исследовательскому онлайн-Семинару «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» для исследования и комментирования Тайной Доктрины. Семинар состоится 27 марта в 15:00с.(мск.) Тема: Исследование IV Шлоки I Станци Дзиян «СЕМИ ПУТЕЙ К БЛАЖЕНСТВУ НЕ БЫЛО. НЕ БЫЛО И ВЕЛИКИХ ПРИЧИН СТРАДАНИЯ, ИБО НЕ БЫЛО НИКОГО ДЛЯ ПОРОЖДЕНИЯ ИХ И ОБОЛЬЩЕНИЯ ИМИ». Исследование представляют: Сергей Колганов - кандидат философских наук, кафедра МАИ (Россия.Москва) Ифигения Кастамонити - Теософское общество Греции, Европейская Школа теософии (Греция.Афины) Рампракаш M.Л.- Объединенная Ложа теософов Индии (Индия. Бангалор) Елена Мерлиц - Теософское общество Украины (Украина.Киев) Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID) https://us02web.zoom.us/j/84113800201 Подробности https://www.fondtheosophy.ru/about/news/435-2021-02-20 Запись видео Семинара 27 февраля «Вселенского Разума не было,ибо небо АХ-ХИ, чтобы вместить Его» https://youtu.be/T12TZhILWio Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 27 февраля ) https://youtu.be/DoAK5PAy41E Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» https://youtube.com/playlist?list=PLy… Все Семинары https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary ЖДЕМ ВАС 27 марта 2021 г. в 15 час. (московское время) Вместе быть легко! С уважением, Евгения Михайловна Шабурникова 8(926)910-92-77