Дорогие Друзья!

Приглашаем вас присоединиться к Международному научно-исследовательскому онлайн-Семинару «Тайная Доктрина Е.П. Блаватской» для исследования и комментирования Тайной Доктрины.

Семинар состоится 27 марта в 15:00с.(мск.)

Тема: Исследование IV Шлоки I Станци Дзиян «СЕМИ ПУТЕЙ К БЛАЖЕНСТВУ НЕ БЫЛО. НЕ БЫЛО И ВЕЛИКИХ ПРИЧИН СТРАДАНИЯ, ИБО НЕ БЫЛО НИКОГО ДЛЯ ПОРОЖДЕНИЯ ИХ И ОБОЛЬЩЕНИЯ ИМИ».

Исследование представляют:

Сергей Колганов - кандидат философских наук, кафедра МАИ (Россия.Москва)

Ифигения Кастамонити - Теософское общество Греции, Европейская Школа теософии (Греция.Афины)

Рампракаш M.Л.- Объединенная Ложа теософов Индии (Индия. Бангалор)

Елена Мерлиц - Теософское общество Украины (Украина.Киев)

Ссылка для подключения к вебинару (доступ открыт без пароля или ID) https://us02web.zoom.us/j/84113800201

Запись видео Семинара 27 февраля «Вселенского Разума не было,ибо небо АХ-ХИ, чтобы вместить Его» https://youtu.be/T12TZhILWio

Теософский Квизи (ответы на вопросы слушателей Семинара 27 февраля ) https://youtu.be/DoAK5PAy41E

Все выпуски рубрики «ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» https://youtube.com/playlist?list=PLy…

Все Семинары https://www.fondtheosophy.ru/school/seminary

ЖДЕМ ВАС 27 марта 2021 г. в 15 час. (московское время)

Вместе быть легко!

С уважением, Евгения Михайловна Шабурникова

8(926)910-92-77