Международный научно-исследовательский Онлайн-Семинар «Тайная Доктрина Елены Петровны Блаватской»
Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию видео Международного научно-исследовательского Онлайн-Семинара «Тайная Доктрина Елены Петровны Блаватской» от 27.03.2021.
Исследовательский материал по I Станце, IV Шлоке «СЕМИ ПУТЕЙ К БЛАЖЕНСТВУ НЕ БЫЛО. НЕ БЫЛО И ВЕЛИКИХ ПРИЧИН СТРАДАНИЯ, ИБО НЕ БЫЛО НИКОГО ДЛЯ ПОРОЖДЕНИЯ ИХ И ОБОЛЬЩЕНИЯ ИМИ», представили:
Сергей Колганов - кандидат философских наук, кафедра Московского авиационного института (Москва, Россия)
Ифигения Кастамонити - теософское общество Греции (Афины, Греция)
Рампракаш M.Л. - Объединенная Ложа теософов Индии (Бангалор, Индия)
Елена Мерлиц - Теософское общество Украины (Киев, Украина)
Комментарии:
Владимир Ярый, Евгения Шабурникова - Теософское общество России, Ложа «Адамант» (Москва, Россия)
Эрика Георгиадес - директор Европейской Школы теософии (Греция)
Ун-Хак Хван - доктор философии, профессор Школы искусств (Южная Корея)
Ритва Лаппи - Теософское общество Финляндии, Ложа Блаватской (Хельсинки)
Людмила Разуваева- вице-президент «Ложи Блаватской», Теософское общество России (Кемерово, Россия)
Ю.С. Пандей, Международный спикер Теософского общества, Национальный лектор индийской секции, президент Федерации штата Уттар Прадеш и Уттахкаранды (Индия)
Анни Келли - Теософское общество Англии (Великобритания)
Ссылка для просмотра https://youtu.be/84FsTiugQO0
«ТЕОСОФСКИЙ КВИЗИ» — ответы на вопросы по IV Шлоке, I Станце https://youtu.be/OKQuaesP-Y8
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