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Новости
 
22.11.2017
Международная Школа Золотого Розенкрейца приглашает

Дорогие друзья!

В воскресенье, 3 декабря 2017 года в 13:00

приглашаем вас на встречу c

исследователем жизни и творчества Е.П.Блаватской, составителем и издателем сборников её наследия

Еленой Логаевой

Встреча состоится по адресу:
Москва, ГК Измайлово, корпус «Бета», Измайловское Шосссе, 71 (От ст. м. Партизанская пешком 5 мин).
Второй этаж, зал «Сочи 1+2»
Вход свободный.
Контактный тел. 8-903-755-01-87 (Александр)
www.rosycross.ru

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