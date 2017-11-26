Международная Школа Золотого Розенкрейца приглашает
Дорогие друзья!
В воскресенье, 3 декабря 2017 года в 13:00
приглашаем вас на встречу c
исследователем жизни и творчества Е.П.Блаватской, составителем и издателем сборников её наследия
Еленой Логаевой
Встреча состоится по адресу:
Москва, ГК Измайлово, корпус «Бета», Измайловское Шосссе, 71 (От ст. м. Партизанская пешком 5 мин).
Второй этаж, зал «Сочи 1+2»
Вход свободный.
Контактный тел. 8-903-755-01-87 (Александр)
www.rosycross.ru
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