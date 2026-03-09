ГЛАВНАЯ Новости Листы дневника 1935-1937. Е.И. Рерих - презентация книги Библиотеки Дельфис
Новости
 
09.03.2026
Листы дневника 1935-1937. Е.И. Рерих - презентация книги Библиотеки Дельфис

Дорогие друзья!

БИБЛИОТЕКА ДЕЛЬФИС

Представляем Вашему вниманию книгу

 Листы дневника 1935-1937.

Е.И. Рерих

Ведущий презентации: Н.А. Тоотс - главный редактор издательства.

 

Ссылки на презентацию книги:

https://rutube.ru/video/89096ee8f144d0d20f4d8d6c1e398027/

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239035?sh=4

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Канал Дельфис ВКонтакте:

https://vkvideo.ru/@club20484756/all 

