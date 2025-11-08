ЛЕКЦИЯ М.Т. Майстровская: Отечественное экспозиционное проектирование - этапы, формы, мастера.

Уважаемые друзья!

студия Дельфис представляет видео лекции в рамках юбилейной

выставки-форум "В.В. Надёжин - 75 лет со дня рождения, 50 лет творческой деятельности" от 15.02.2025

Тема - М.Т. Майстровская: "Отечественное экспозиционное проектирование - этапы, формы, мастера".

Ссылка на видео:

https://rutube.ru/video/7732744fbcf67cfa7c15811485bc4713/

тема - "Завтрашний день музейного проектирования в России".

Ссылка на видео:

https://rutube.ru/video/f2f4fba91b9dc59f9bc8e0ac89a85366/

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/