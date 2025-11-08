ЛЕКЦИЯ М.Т. Майстровская: Отечественное экспозиционное проектирование - этапы, формы, мастера.
Уважаемые друзья!
студия Дельфис представляет видео лекции в рамках юбилейной
выставки-форум "В.В. Надёжин - 75 лет со дня рождения, 50 лет творческой деятельности" от 15.02.2025
Тема - М.Т. Майстровская: "Отечественное экспозиционное проектирование - этапы, формы, мастера".
Ссылка на видео:
https://rutube.ru/video/7732744fbcf67cfa7c15811485bc4713/
тема - "Завтрашний день музейного проектирования в России".
Ссылка на видео:
https://rutube.ru/video/f2f4fba91b9dc59f9bc8e0ac89a85366/
Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:
- Ваши рецензии
Добавить рецензию