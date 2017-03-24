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24.03.2017
Лекция из цикла «Астрономия для эзотериков»

Дорогие друзья!

Благотворительный Фонд и журнал «Дельфис» отрывают цикл из 3-х лекций под общим названием

Астрономия для эзотериков

Встречи ведёт заместитель директора научно-исследовательского центра «Орион», специалист по космической технике

Орлов Лев Дмитриевич

В среду 29 марта 2017 г. в 18:30 сотоится лекция (№1) на тему:

Лунная программа России на 2019–2040 годы. Её значение для развития космонавтики, астрофизики и энергетики

Освоение человеком космического пространства неизбежно, ибо является следствием дальнейшего развития человеческого интеллекта. Освоение Луны – естественный и неизбежный этап продвижения человечества в космос.
Россия имеет одну из самых интересных программ освоения Луны, которая приведёт к началу новой стадии развития космонавтики, откроет новые возможности для астрофизических исследований, для лазерного дистанционного мониторинга геосферы. На рубеже 2040-х годов должна быть создана полноценная многофункциональная лунная база.
Дополнительной задачей космонавтов на лунной базе будет добыча изотопа гелия и его транспортировка на Землю. Этот изотоп будет использоваться как экологичное топливо в новейших технологиях глобальной земной энергетики.

Приглашаются все.  Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

 

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

   

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

   

http://www.delphis.ru/contacts

 

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