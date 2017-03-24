Лекция из цикла «Астрономия для эзотериков»

Дорогие друзья! Благотворительный Фонд и журнал «Дельфис» отрывают цикл из 3-х лекций под общим названием Астрономия для эзотериков Встречи ведёт заместитель директора научно-исследовательского центра «Орион», специалист по космической технике Орлов Лев Дмитриевич В среду 29 марта 2017 г. в 18:30 сотоится лекция (№1) на тему: Лунная программа России на 2019–2040 годы. Её значение для развития космонавтики, астрофизики и энергетики

Освоение человеком космического пространства неизбежно, ибо является следствием дальнейшего развития человеческого интеллекта. Освоение Луны – естественный и неизбежный этап продвижения человечества в космос.

Россия имеет одну из самых интересных программ освоения Луны, которая приведёт к началу новой стадии развития космонавтики, откроет новые возможности для астрофизических исследований, для лазерного дистанционного мониторинга геосферы. На рубеже 2040-х годов должна быть создана полноценная многофункциональная лунная база.

Дополнительной задачей космонавтов на лунной базе будет добыча изотопа гелия и его транспортировка на Землю. Этот изотоп будет использоваться как экологичное топливо в новейших технологиях глобальной земной энергетики.

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

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