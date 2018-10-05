КОНКУРС
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященный 130-летию выхода в свет фундаментального научного
труда Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина»
Уважаемые друзья!
Приглашаем Вас стать участником Конкурса, в рамках проведения II Международного теософского Конгресса, который состоится в
г. Санкт – Петербурге 17-18 ноября 2018 года.
Принимаются работы в различных художественных стилях.
Возраст участников не ограничен.
1 этап – заочный. Заявку на участие в конкурсе (Приложение1), фото работ необходимо отправить в Орг.комитет конкурса, тема письма «КОНКУРС – КОНГРЕСС», e-mail: sozkultura@mail.ru до 25.10.2018 г.
2 этап – подведение итогов Конкурса, уведомление участникам Конкурса о принятии работ на выставку до 18.10.2018 г.
3 этап- согласование по стандартам оформления, согласно техническим условиям размещения выставки до 01.11.2018 г.
Место проведения выставки: г. Санкт-Петербург,Казанская д. 7, зал Music Hall.
Итогами конкурса могут стать издание книг, альбомов, открыток; появление арт-объектов из различных материалов (камень, драгоценные и недрагоценные металлы, стекло, керамика и другие).
Кроме того, мы ожидаем появление новых имен в различных направлениях искусства, науки и общественной жизни.
Победителю будет вручен приз Фонда «Теософия» на Торжественном открытии II Международного теософского Конгресса.
Участие в Конкурсе бесплатное.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!
Оргкомитет Международного теософского Конгресса
sozkultura@mail.ru, +7(926)910-92-77, г. Москва.
kelalina@yandex.ru,+ 7(905)228-07-78, г. Санкт-Петербург
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ФОРМА Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в Конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященного 130-летию выхода в свет фундаментального научного труда Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина»
1. Страна_____________________________________________________
2. Город/населенный пункт_____________________________________________________
3. Ф.И.О._____________________________________________________
4. Возраст_______________
5. Профессия/специальность__________________________________
6. Место работы/учебы_______________________________________
7. Контактные данные: e-mail________________, тел._______________
8. Ссылка на интернет-ресурсы (сайт, соц.сети)___________________
9. Количество работ __________________________
10. Краткое описание работы: стиль, материал, формат и т.д.
11. Размеры работ________________________
12. Фото работ в кол-ве___________, прилагаются
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