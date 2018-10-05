Конкурс в рамках II Международного теософского Конгресса

КОНКУРС

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященный 130-летию выхода в свет фундаментального научного

труда Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина»

Уважаемые друзья!

Приглашаем Вас стать участником Конкурса, в рамках проведения II Международного теософского Конгресса, который состоится в

г. Санкт – Петербурге 17-18 ноября 2018 года.

Принимаются работы в различных художественных стилях.

Возраст участников не ограничен.

1 этап – заочный. Заявку на участие в конкурсе (Приложение1), фото работ необходимо отправить в Орг.комитет конкурса, тема письма «КОНКУРС – КОНГРЕСС», e-mail: sozkultura@mail.ru до 25.10.2018 г.

2 этап – подведение итогов Конкурса, уведомление участникам Конкурса о принятии работ на выставку до 18.10.2018 г.

3 этап- согласование по стандартам оформления, согласно техническим условиям размещения выставки до 01.11.2018 г.

Место проведения выставки: г. Санкт-Петербург,Казанская д. 7, зал Music Hall.

Итогами конкурса могут стать издание книг, альбомов, открыток; появление арт-объектов из различных материалов (камень, драгоценные и недрагоценные металлы, стекло, керамика и другие).

Кроме того, мы ожидаем появление новых имен в различных направлениях искусства, науки и общественной жизни.

Победителю будет вручен приз Фонда «Теософия» на Торжественном открытии II Международного теософского Конгресса.

Участие в Конкурсе бесплатное.

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК!

Оргкомитет Международного теософского Конгресса

sozkultura@mail.ru, +7(926)910-92-77, г. Москва.

kelalina@yandex.ru,+ 7(905)228-07-78, г. Санкт-Петербург

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ФОРМА Приложение 1

ЗАЯВКА

На участие в Конкурсе изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященного 130-летию выхода в свет фундаментального научного труда Е.П. Блаватской «Тайная Доктрина»

1. Страна_____________________________________________________

2. Город/населенный пункт_____________________________________________________

3. Ф.И.О._____________________________________________________

4. Возраст_______________

5. Профессия/специальность__________________________________

6. Место работы/учебы_______________________________________

7. Контактные данные: e-mail________________, тел._______________

8. Ссылка на интернет-ресурсы (сайт, соц.сети)___________________

9. Количество работ __________________________

10. Краткое описание работы: стиль, материал, формат и т.д.

11. Размеры работ________________________

12. Фото работ в кол-ве___________, прилагаются