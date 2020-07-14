Конференция в Екатеринбурге 22-23 августа 2020 года

Дорогие друзья! Уральское отделение Международной Ассоциации «Мир через Культуру» и Межрегиональное Общественное движение содействия развитию духовной культуры «Новая страна» планируют провести 22-23 августа 2020 г. XXVII конференцию в г. Екатеринбурге.

Тема конференции:

«Россия - Страна Заповеданная»

К обсуждению предлагается рассмотреть следующие основные вопросы, с позиций знаний, данных нам в Учении «Живой Этики» и других близких Духовных Учений, в условиях настоящего и будущего времени:

1. Миссия Духовного Водительства России и определяющие её предпосылки:

– Историческое прошлое — знак высокого духовного будущего России.

– Менталитет народа, исторически сложившийся на территории России — склонность к взаимопомощи, общинно житию, мессианству.

– Особенности территориального, обширного пространства России — богатство полезных природных ресурсов, разнообразие климата, и др. особенности.

2. О миссии России в книгах Учения «Живой Этики», в письмах Е.И. Рерих и в других, вытекающих из них источниках.

3. Космическая особенность русского языка.

4. О миссии России в произведениях русских учёных, философов, писателей и поэтов.

5. Русская идея — Мировая Община будущего.

6. Провозвестия и пророчества о России в предсказаниях Святителей Земли русской и в других источниках - древних и современных.

7. Что необходимо делать сейчас, чтобы Россия смога выполнить миссию, возложенную на неё Великими Учителями:

– Новое образование, здравоохранение и наука с учётом нового мышления, новых знаний о мире и о Нравственных Космических Законах бытия.

– Оптимальный экономический уклад России с учётом особенностей обширных пространств её территории, разумного использования её природных ресурсов и менталитета народа России.

Участниками конференции могут быть предложены и другие вопросы для рассмотрения в русле тематики конференции.

Заявки и тезисы докладов в электронном виде просим присылать до 25 июля 2020г. на электронный адрес: ines7@list.ru

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 80.

Школа олимпийского резерва, актовый зал, 3-й этаж.

Оргвзнос - 500 руб. за два дня.

Дополнительная и оперативная информация будет размещена на сайте: http://uomk.narod.ru в разделе "Объявления".

Справки по телефонам:

8 985 751 15 74 Суханова Инесса Петровна

8 982 609 16 57 Савина Нина Лекандровна

8 902 271 00 60 Щенёва Наталья Владимировна