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Новости
 
10.07.2020
Конференция в Екатеринбурге 22-23 августа 2020 года

Дорогие друзья!

Уральское отделение Международной Ассоциации «Мир через Культуру» и Межрегиональное Общественное движение содействия развитию духовной культуры «Новая страна» планируют провести 22-23 августа 2020 г. XXVII конференцию в г. Екатеринбурге.

 

Тема конференции: 

 

«Россия - Страна Заповеданная»

 

К обсуждению предлагается рассмотреть следующие основные вопросы, с позиций знаний, данных нам в Учении «Живой Этики» и других близких Духовных Учений, в условиях настоящего и будущего времени:

1.  Миссия Духовного Водительства России и определяющие её предпосылки:
– Историческое прошлое — знак высокого духовного будущего России.
– Менталитет народа, исторически сложившийся на территории России — склонность к взаимопомощи, общинно житию, мессианству.
– Особенности территориального, обширного пространства России — богатство  полезных природных ресурсов, разнообразие климата, и др. особенности.

 

2.   О миссии России в книгах Учения «Живой Этики», в письмах Е.И. Рерих и в других, вытекающих из них источниках.

 

3.   Космическая особенность русского языка.

 

4.   О миссии России в произведениях русских учёных, философов, писателей и поэтов.

 

5.   Русская идея — Мировая Община будущего.

 

6.   Провозвестия и пророчества о России в предсказаниях Святителей Земли русской и в других источниках - древних и современных.

 

7.   Что необходимо делать сейчас, чтобы Россия смога выполнить миссию, возложенную на неё Великими  Учителями:
– Новое образование, здравоохранение и наука с учётом нового мышления,  новых  знаний о мире и о Нравственных Космических Законах бытия.
– Оптимальный экономический уклад России с учётом особенностей обширных пространств её территории,  разумного использования  её природных ресурсов и менталитета народа России.

 

Участниками конференции могут быть предложены и другие вопросы для рассмотрения в русле тематики конференции.

Заявки и тезисы докладов в электронном виде просим присылать до 25 июля 2020г.  на электронный адрес:  ines7@list.ru

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 80.
Школа олимпийского резерва, актовый зал, 3-й этаж.

 

Оргвзнос - 500 руб. за два дня.

 

Дополнительная и оперативная информация будет размещена на сайте: http://uomk.narod.ru  в разделе "Объявления".

Справки по телефонам:

 

8 985 751 15 74  Суханова Инесса Петровна

8 982 609 16 57  Савина Нина Лекандровна

8 902 271 00 60  Щенёва Наталья Владимировна

 

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