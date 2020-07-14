Конференция в Екатеринбурге 22-23 августа 2020 года

Дорогие друзья!
Уральское отделение Международной Ассоциации «Мир через Культуру» и Межрегиональное Общественное движение содействия развитию духовной культуры «Новая страна» планируют провести 22-23 августа 2020 г. XXVII конференцию в г. Екатеринбурге.
Тема конференции:
«Россия - Страна Заповеданная»
К обсуждению предлагается рассмотреть следующие основные вопросы, с позиций знаний, данных нам в Учении «Живой Этики» и других близких Духовных Учений, в условиях настоящего и будущего времени:
1. Миссия Духовного Водительства России и определяющие её предпосылки:
– Историческое прошлое — знак высокого духовного будущего России.
– Менталитет народа, исторически сложившийся на территории России — склонность к взаимопомощи, общинно житию, мессианству.
– Особенности территориального, обширного пространства России — богатство полезных природных ресурсов, разнообразие климата, и др. особенности.
2. О миссии России в книгах Учения «Живой Этики», в письмах Е.И. Рерих и в других, вытекающих из них источниках.
3. Космическая особенность русского языка.
4. О миссии России в произведениях русских учёных, философов, писателей и поэтов.
5. Русская идея — Мировая Община будущего.
6. Провозвестия и пророчества о России в предсказаниях Святителей Земли русской и в других источниках - древних и современных.
7. Что необходимо делать сейчас, чтобы Россия смога выполнить миссию, возложенную на неё Великими Учителями:
– Новое образование, здравоохранение и наука с учётом нового мышления, новых знаний о мире и о Нравственных Космических Законах бытия.
– Оптимальный экономический уклад России с учётом особенностей обширных пространств её территории, разумного использования её природных ресурсов и менталитета народа России.
Участниками конференции могут быть предложены и другие вопросы для рассмотрения в русле тематики конференции.
Заявки и тезисы докладов в электронном виде просим присылать до 25 июля 2020г. на электронный адрес: ines7@list.ru
Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна 80.
Школа олимпийского резерва, актовый зал, 3-й этаж.
Оргвзнос - 500 руб. за два дня.
Дополнительная и оперативная информация будет размещена на сайте: http://uomk.narod.ru в разделе "Объявления".
Справки по телефонам:
8 985 751 15 74 Суханова Инесса Петровна
8 982 609 16 57 Савина Нина Лекандровна
8 902 271 00 60 Щенёва Наталья Владимировна
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