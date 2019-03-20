Конференция «Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и культуры»

Дорогие друзья!

Приглашаем на Международную научно-философскую конференцию

Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и культуры

К 140-летию со дня рождения

Мероприятие состоится 23–24 марта 2019 года в Московском доме национальностей (ул. Новая Басманная, д. 4, ст. метро «Красные Ворота»)

Организатор конференции:

Национальный рериховский комитет

Соорганизаторы:

Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов

Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие»

Информационная поддержка: журнал «Дельфис»

Организационный комитет

Председатель: А.П. Лосюков, президент НРК

Члены: А.А. Бондаренко, Н.В. Дмитриева, В.Э. Жигота, Н.В. Макаренко, В.Л. Мельников, В.В. Надёжин, Е.Б. Родионова, Е.В. Турлей, В.Е. Чернявский.

Программный комитет

Председатель: И.А. Герасимова, д.филос.н., профессор

Заместитель председателя: А.М. Шустова, к.филос.н.

Члены: В.Г. Буданов, Л.М. Гиндилис, А.В. Иванов, Д.Н. Попов, Н.А. Тоотс, М.Н. Чирятьев.

Программа Международная научно-философская конференция

«Творческое наследие Е.И. Рерих и его роль в развитии науки и культуры. К 140-летию со дня рождения»

Московский дом национальностей

23–24 марта 2019 г.

23 марта (суббота)

Зал № 2

10.00-10.30 Регистрация

Утренняя сессия. Сопредседатели: Н.А. Тоотс, А.М. Шустова

10.30-11.30

Открытие

Лосюков А.П., президент Национального рериховского комитета (НРК), Чрезвычайный и Полномочный Посол, заслуженный работник дипломатической службы РФ, член Совета попечителей Международного мемориального треста Рерихов

Кудашев Н.Р., Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Индии, вице-президент Международного мемориального треста Рерихов

Сиканд М. (по согласованию), директор Культурного центра им. Дж. Неру

Кулкарни С., председатель Мумбайского центра «Observer Research Foundation», член Совета попечителей Международного мемориального треста Рерихов, бывший помощник Премьер-министра Индии по особым поручениям, видеоприветствие

Чандра Л., академик, почётный директор Международной академии индийской культуры, депутат нескольких созывов Парламента Индии, бывший президент Индийского совета по культурным отношениям (ICCR)

Фурсей Г.Н., президент Международной Лиги защиты Культуры, почетный вице-президент и академик РАЕН, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки РФ, д.ф.-м.н., профессор

Амонашвили Ш.А., академик РАО, почётный президент Координационного совета Международной ассоциации общественных объединений «Международный центр гуманной педагогики», д.п.н.

Бондаренко А.А., директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов (МИСР), член Совета попечителей Международного мемориального треста Рерихов, к.ф.-м.н.

Приветствия депутатов Государственной Думы РФ

Приветствия Сибирского Рериховского Общества, Кузбасского Рериховского Общества, Омского филиала СибРО

Представление приветствий от рериховских организаций зарубежья и стендовых докладов

Вводный доклад

Андросова Л.А., исследователь творчества Рерихов, к.ф.-м.н.

«Урусвати – вершина Елены Рерих на Алтае»

Творчество Е.И. Рерих, мировые духовные и философские учения

11.30-11.50

Чирятьев М.Н., вице-президент Международной Лиги защиты Культуры, член Совета попечителей Международного мемориального треста Рерихов, советник РАЕН, член-корр. МАНЭБ

«Значение духовной мысли Востока в творчестве Е.И. Рерих»

11.50-12.10

Фалёв Е.В., доцент филос. ф-та МГУ, д.филос.н.

«Черты философии будущего в Живой Этике»

12.10-12.30

Жигота В.Э., сотрудник Государственного музея Востока, культуролог

«Культура космического сознания, метафизика всеединства и труды Е.И. Рерих»

12.30-12.50

Мельников В.Л., член правления Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», директор Образовательно-паломнического центра «Град светлый» (Санкт-Петербург), канд. культурологии

«Первая группа Учения Живой Этики в России»

12.50-13.05 Перерыв на кофе-брейк

13.05-13.25

Дылыкова-Парфионович В.С. тибетолог, к.ф.н.,

«Е.И. Рерих – символ запредельной мудрости в текстах Ю.Н. Рериха»

13.25-13.45

Хмуркин Г.Г., исследователь рериховского наследия

«Письмо Учителя М. Елене Ивановне Рерих: проблемы перевода с санскрита»

Е.И. Рерих: творческая биография и духовное наставничество

13.45-14.00

Тютюгина Н.В., историк искусства, член Ассоциации искусствоведов России, канд. искусствоведения

«Образы Е.И. Рерих в художественном творчестве Н.К. Рериха»

14.00-14.20

Ключников С.Ю., академик РАЕН, член Союза писателей России, к.филос.н.

«Ступени духа и сценарий жизни: биография Елены Ивановны Рерих глазами психолога»

14.20-14.40

Солуянова И.М., исполнительный директор Омского филиала Сибирского Рериховского Общества

«Та, которая ведёт»

14.40-15.00

Шлемова Н.А., исследователь, доцент, к.филос.н.

«Жизненный путь Е.И. Рерих в свете философии Вечной Женственности»

15.00-15.50 Перерыв на обед

Вечерняя сессия. Председатель: А.А. Бондаренко

Наука, технологии, человек в философских трудах Е.И. Рерих

15.50-16.00

Фильм о детях-астрономах

16.00-16.20

Джура С.Г., доцент Донецкого национального технического университета, к.т.н.

«Цифровые технологии в свете философских работ Е.И. Рерих»

16.20-16.40

Буданов В.Г., главный научный сотрудник Института философии РАН, д.филос.н., к.ф-м.н., профессор

«Живая Этика и антропологические проблемы нового технологического уклада»

16.40-17.00

Вольнов И.Н., декан Инженерной школы (факультета) Московского политехнического университета, к.т.н.

«Единство науки и искусства как стратегия спасения»

17.00-17.30 Дискуссия на тему «Учение Живой Этики и актуальные проблемы современности»

17.30-18.00 Культурная программа. Струнный квартет «Вдохновение»

24 марта (воскресенье)

Зал № 2

Утренняя сессия. Сопредседатели: И.А. Герасимова, М.Н. Чирятьев

Философские труды Е.И. Рерих и науки о человеке

10.00-10.20

Герасимова И.А., главный научный сотрудник Института философии РАН, член Совета попечителей Международного мемориального треста Рерихов, д.филос.н., профессор

«Философия здоровья в трудах Е.И. Рерих и актуальные проблемы интеграции медицинских практик»

10.20-10.40

Новиков А.А., преподаватель ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2», к.филос.н.

«Взгляд на целительство с позиции современной науки и Учения Живой Этики»

10.40-10.50

Еремин К.К., студент ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» (науч. руководитель к.филос.н. А.А. Новиков)

«О значении психической энергии при лечении болезней»

10.50-11.00

Хайрова Д.Р., студентка ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» (науч. руководитель к.филос.н. А.А. Новиков)

«Внушение, его особенности и роль в медицине»

11.00-11.30

Тхачарраккал У., доктор аюрведы

«Методы древней аюрведы в современной медицинской практике»

11.30-11.45 Кофе-брейк

11.45-12.10

Гиндилис Л.М., академик РАКЦ, заслуженный научный сотрудник МГУ, к.ф.-м.н.

«Духовный подвиг Елены Ивановны Рерих»

12.10-12.30

Григорьев И.В., исследователь, к.б.н.

«Исследование психической энергии на современном этапе развития науки»

12.30-12.50

Егорова Е.М., главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, д.х.н.

«О применении представлений Учения Живой Этики о составе и эволюции человека в современных научных исследованиях: проблемы и перспективы»

12.50-13.10

Малыгин А.А., переводчик (Лугано, Швейцария)

«Трудности перевода некоторых основных понятий Живой Этики (термины “чувствознание”, “подвиг”, “устремление”, “вождь” и др.) на иностранные языки и пути их преодоления»

13.10-13.30

Чернявский В.Е., член Правления благотворительного фонда «Дельфис»

«К структуре и комплектности архива записей Е.И. Рерих»

13.30-13.50

Будникова Ю.Ю., заместитель директора по музейно-выставочной работе Музея-института семьи Рерихов

«Проблемы восприятия текстов дневниковых записей Е.И. Рерих 1949 –1956 годов»

13.50-14.40 Перерыв на обед

14.40-14.50

Дисер М., дипломат, Тутановски Э., юрист (Аргентина)

«Агни Йога в Латинской Америке», видеодоклад

14.50-15.00

Саэс Р., управляющий культурными проектами Чилийского фонда Рерихов (Чили)

«О движении “Мир через Культуру” в Чили», видеодоклад

15.00-15.10

Августат В., президент Международной ассоциации «Мир через Культуру – Европа» (Линц, Австрия)

Видеоприветствие от имени Ассоциации

15.10-15.15

Бортолотти Ф., менеджер проектов Гималайского института доброй воли и Живой Этики (Читта-делла-Пьеве, Италия; Калимпонг, Индия)

Видеодоклад от имени Института HIGLE

15.15-15.25

Чирятьев М.Н., председатель СПб отделения НРК

Видеосюжет о Крукети и ступе Е.И. Рерих

Зал № 4

15.30-16.45

Вечерняя сессия. Председатель: В.Г. Буданов

Круглый стол

«Е.И. Рерих о судьбе России: прошлое, настоящее, будущее»

16.45-17.00 Заключительное заседание. Председатель: А.П. Лосюков

Адрес: Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1.

Схема прохода от ст. метро «Красные ворота»: https://yandex.ru/maps/-/CCekqIzG