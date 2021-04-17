Конференция «Приоритет Культуры в жизни общества!»
Дорогие друзья!
18 апреля 2021 года в 11:30 ч. (мск) состоится Онлайн Конференция
«Приоритет Культуры в жизни общества!»
Тема: Всемирный День Культуры.
На Празднование Всемирного Дня Культуры связанного с международным «Договором об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников Пактом Рериха». 15 апреля 2021 года исполнится 86 лет со дня его подписания. Принятие Пакта Рериха на мировом уровне ознаменовало реальное утверждение идеи культурного сотрудничества народов под Знаменем Мира.
1.ЧАСТЬ
Торжественное открытие Конференции.
1.Приветственное слово О. Ф. Щербаковой председателя Совета Общественного Движения за утверждение Всемирной Лиги Культуры.
2.Выступление по «Истории празднования Всемирного Дня Культуры»
вице-президента Международного Движения за утверждение Всемирного Дня Культуры Аниты Карильо Аркес.
3.Призентация фотовыставки «Всемирный День Культуры»
Александр Жигалов.
2.ЧАСТЬ
Подведение итогов «КОНКУРСА ЭССЕ»
«Пути присоединения России к международному Договору ‘Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников’ - Пакта Рериха (1935)».
Литературно–Художественный Конкурс
«Дорогой Красоты, Добра и Мира»
1.Выступление Н.А. Бикаловой председателя комиссии Конкурса "Дорогой Красоты, Добра и Мира".
2.Награждение и вручение Дипломов
Время: 18 апр. 2021 11:30 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83536856881?pwd=RUg0WThTNmYwVGlweDlvR0dCL0l2QT09
Идентификатор конференции: 835 3685 6881
Код доступа: 333425
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