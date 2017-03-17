Клуб «Галерея» журнала и фонда «Дельфис» приглашают

Дорогие Друзья! В среду 15 марта 2017 года в 18:00 в рамках клуба «Галерея» состоится встреча с доктором искусствоведения, профессором Строгановской академии, в.н.с. отдела Дизайна НИИ РАХ

Майстровской Марией Терентьевной

Тема встречи:

История и проблемы музейных экспозиций

На вечере будет обсуждение недавно вышедшей монографии «Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля», о планах дальнейшей работы, а так же о проблемах посвящённых современным музеям и музейным экспозициям, искусству экспозиционного ансамбля ХХ века в СССР и за рубежом. В монографии М.Майстровской впервые анализируются вопросы формирования архитектурно-художественного построения музея, искусства экспозиции в контексте общехудожественных и культурных тенденций разных исторических эпох. На примере выдающихся европейских и отечественных музеев и этапных выставок рассматриваются основные периоды становления экспозиций, характер композиционных взаимосвязей, принципы и приёмы, способы и средства выразительности экспозиционного ансамбля. Архитектурное и экспозиционное построение анализируется в качестве одного из сложнейших жанров средового искусства, с присущими ему принципами построения среды и образа, различными научными и содержательным концепциями, формами и средствами.

Ведущие: искусствовед, независимый эксперт современного искусства Г.Г.Мажейкина и сотрудник журнала «Дельфис» С.К.Борисов

Встреча состоится по адресу: Колпачный пер., д.6, стр.2

Вход строго по регистрационным спискам!

Для регистрации обращаться по телефону: 8 (985) 953-70-38