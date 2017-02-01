Клуб «Галерея» журнала и Фонда «Дельфис» приглашает

Дорогие Друзья! В среду 1-го февраля 2017 года в музее Конёнкова в 18:00 в рамках клуба «Галерея» журнала «Дельфис» состоится выступление доктора искусствоведения, профессора Строгановской академии Майстровской Марии Терентьевны Тема встречи: История музейных экспозиций

На вечере будет рассказано о недавно вышедшем первом томе монографии «Музей как объект культуры», и о содержании планируемого к изданию второго тома, посвящённого современным музеям и истории музейных экспозиций в СССР.

Ведущий: С.К.Борисов – сотрудник журнала «Дельфис»

Встреча состоится в Мемориальном музее-мастерской С.Т.Конёнкова по адресу: Тверской бульвар, д. 28, метро «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»

Уточнить информацию можно по тел. 8 (495) 628-06-79

