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Новости
 
27.01.2017
Клуб «Галерея» журнала и Фонда «Дельфис» приглашает

Дорогие Друзья!

В среду 1-го февраля 2017 года в музее Конёнкова в 18:00 в рамках клуба «Галерея» журнала «Дельфис» состоится выступление доктора искусствоведения, профессора Строгановской академии

Майстровской Марии Терентьевны

Тема встречи:

История музейных экспозиций

 

 На вечере будет рассказано о недавно вышедшем первом томе монографии «Музей как объект культуры», и о содержании планируемого к изданию второго тома, посвящённого современным музеям и истории музейных экспозиций в СССР.

 

Ведущий: С.К.Борисов – сотрудник журнала «Дельфис»

 

Встреча состоится в Мемориальном музее-мастерской С.Т.Конёнкова по адресу: Тверской бульвар, д. 28, метро «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»

 

Уточнить информацию можно по тел. 8 (495)  628-06-79
 

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