Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Е.В.Терёшиной

Дорогие друзья! Во вторник 28 февраля 2017 г. в 18:00 состоится очередная встреча-лекция по геронтологии с доктором биологических наук

Еленой Владимировной Терёшиной



Тема встречи:



Рецепты бессмертия, или путь к долголетию

Существует ли у человека потенциал к бессмертию? Если да, то как его реализовать? Что представляет собой биосистема, называемая «гомо сапиенс»? Человек – уникальное творение природы, которое только потребляет и преобразует, вырабатывая особый вид энергии. Он живет в симбиозе с микробами, или с прокариотами, которые обеспечивают его всем необходимым. Именно они «переваривают» пищу, которая поступает в желудочно-кишечный тракт, и кормят своим «варевом» наш организм. Считается, что питание – основной фактор, обеспечивающий здоровое долголетие. Какой баланс жиров, белков и углеводов оптимален для человека и почему голодание продлевает жизнь…мышам, мухам и червям? Человек преобразует энергию, расходуя ее на механическую работу и умственную (психическую) деятельность. Как соотносятся эти затраты и какой прогноз на долгую жизнь у пахаря и мыслителя? Пища сгорает, потребляя кислород и отдавая энергию на движение и мысль. Продукты сгорания – вода и углекислый газ. Соединяясь, они образуют угольную кислоту, которая, как утверждают, поддерживает необходимую кислотность крови. Нарушение кислотности чревато развитием системных патологий, в том числе рака. Почему кислотность внутренней среды изменяется с возрастом и можно ли этого избежать? Вопросы поставлены. Геронтология пытается дать на них ответы. Разбору этих потуг геронтологии и будет посвящена лекция.

На встрече можно будет задать вопросы и получить консультацию по этой теме.

Приглашаются все!

Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка 3/7 стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts