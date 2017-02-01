Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Е.В.Терёшиной

Дорогие друзья!

Во вторник 17 января 2017 г. в 18:00 состоится очередная встреча-лекция по геронтологии с доктором биологических наук

Еленой Владимировной Терёшиной





Тема встречи:



Возраст-ассоциированные заболевания

Биосистема функционирует в определенном режиме, поддерживая стационарность системообразующих параметров. Такой режим называют «гомеостазом». Старение сопровождается нарушением гомеостаза. Биосистема стремится поддержать гомеостаз до последнего, используя для этого все доступные ей способы адаптации к изменениям внутренней среды. Когда эти средства не срабатывают, развиваются патологии. Их так и называют «системные патологии». К ним относятся атеросклероз, диабет 2-го типа, рак и нейродегенеративные заболевания. В основе этих разных патологий лежит единый механизм старения. Познать, что это за механизм – значит, познать, как устроена и как функционирует биосистема. Ни у геронтологов, ни у биологов пока нет единого представления о жизни и смерти, о регуляции гомеостаза и адаптации, поэтому и нет подходов к лечению системных заболеваний. Всех людей можно разделить на три типа – долгожители, усредненный по популяции и короткоживущие. Различается системная организация мужчин и женщин, поэтому у мужчин патологический процесс протекает активно, а у женщин переходит в хроническую фазу. Основная задача геронтологии на сегодняшний день – предотвратить появление возраст-ассоциированных заболеваний, чтобы обеспечить человеку здоровое и активное долголетие.

На встрече можно будет задать вопросы и получить консультацию по этой теме.

Приглашаются все!

Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка 3/7 стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts



