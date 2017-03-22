Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием «Жизнь бесконечна» Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов

В понедельник 27 марта 2017 в 18:00 состоится лекция (№18) на тему:

Многомерие и многомирие

Спиритизм поставил вопрос о существовании мира духов - невидимого и неощутимого, но совершенно очевидного представителям науки конца XIX - начала XX века. Таким, как философ Фехнер, химик Бутлеров, зоолог Вагнер, астроном Цёльнер, физики Крукс и супруги Кюри. Первоначально местом пребывания душ умерших предполагали скрытые от нас геометрические пространства более высокой мерности чем наша привычная «тройка» с её высотой, шириной, длиной. В середине прошлого века американский гений Хью Эверетт (1930-1982) дополнил скрытые пространства бесчисленными новыми Вселенными – прямыми следствиями квантовой механики. Чуть позже ученые к ним добавили инфляционную «пену» из Вселенных, ранее тоже неизвестных. Так что в нынешнем Космосе «братьям по разуму» так легко затеряться, что впору взывать: Души всех эпох, соединяйтесь!



Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

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