ГЛАВНАЯ Новости Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
22.03.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

     Дорогие друзья!
    Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

    «Жизнь бесконечна»

    Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук
 

Борис Устинович Родионов

     
    В понедельник 27 марта 2017 в 18:00 состоится  лекция (№18) на тему:
 

Многомерие и многомирие

    Спиритизм поставил вопрос о существовании мира духов - невидимого и неощутимого, но совершенно очевидного представителям науки конца XIX - начала XX века. Таким, как философ Фехнер, химик Бутлеров, зоолог Вагнер, астроном Цёльнер, физики Крукс и супруги Кюри. Первоначально местом пребывания душ умерших предполагали скрытые от нас геометрические пространства более высокой мерности чем наша привычная «тройка» с её высотой, шириной, длиной. В середине прошлого века американский гений Хью Эверетт (1930-1982) дополнил скрытые пространства бесчисленными новыми Вселенными – прямыми следствиями квантовой механики.  Чуть позже ученые к ним добавили инфляционную «пену» из Вселенных, ранее тоже неизвестных. Так что в нынешнем Космосе «братьям по разуму» так легко затеряться, что впору взывать: Души всех эпох, соединяйтесь!
     

    Приглашаются все.  Вход свободный!

     

    Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

     

    Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

     

    Контактный телефон: 8 495-628-06-79

     

        http://www.delphis.ru/contacts

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: