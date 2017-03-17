Исихасты - от греч. ἡσυχία, «спокойствие, тишина, уединение» -практикуют православный аскетизм так же, как йоги или дервиши – аскетизм восточный. К исихастам относят и отшельническое монашество, и анахоретов-молчальников, и «умное делание» с непрестанным творением в уме молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Цель исихаста — уподобиться Христу. Сторонники св. Григория Паламы (паламиты) считали, что миряне могут общаться с Богом без посредничества Церкви. Причем св. Максим Исповедник утверждал, что «люди все целиком соучаствуют в Боге», «дабы душа получила постоянство, а тело — бессмертие и дабы человек весь целиком сделался Богом». Современные «солнцееды» (они же «праноеды» или бретариане), отказываясь от пищи, по-видимому, тоже приближаются к Богу - «по благодати».



Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

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