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Новости
 
16.03.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым
Дорогие друзья!
Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»

Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов

 

В понедельник 20 марта 2017 в 18:00 состоится  лекция (№17) на тему:

 

Исихасты, йоги и «солнцееды»

Исихасты - от греч. ἡσυχία, «спокойствие, тишина, уединение» -практикуют православный аскетизм так же, как йоги или дервиши – аскетизм восточный. К исихастам относят и отшельническое монашество, и анахоретов-молчальников, и «умное делание» с непрестанным творением в уме молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Цель исихаста — уподобиться Христу. Сторонники св. Григория Паламы (паламиты) считали, что миряне могут общаться с Богом без посредничества Церкви. Причем св. Максим Исповедник утверждал, что «люди все целиком соучаствуют в Боге», «дабы душа получила постоянство, а тело — бессмертие и дабы человек весь целиком сделался Богом». Современные «солнцееды» (они же «праноеды» или бретариане), отказываясь от  пищи, по-видимому, тоже приближаются к Богу - «по благодати».
 

Приглашаются все.  Вход свободный!

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

 

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

 

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

 

    http://www.delphis.ru/contacts
 

 

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