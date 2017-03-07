Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»

Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук Борис Устинович Родионов



В понедельник 13 марта 2017 в 18:00 состоится лекция (№16) на тему:

Неуязвимые

1 мая 1727 г. скончался аббат Франсуа Парижский (аббат де Пари). Аббат был захоронен на кладбище Сен-Медар в Париже. У некоторых посетителей могилы аббата вдруг стали исчезать их болезни - параличи, глухота, слепота, артриты и лихорадки, язвы и даже раковые опухоли. У других же возникали конвульсии, они начинали корчиться, «заражая» окружающих. В состоянии конвульсий никакие ранения и удары не оставляли на телах людей ни малейшего следа. Более того – «конвульсионеры» требовали истязаний - они наслаждались ими! Некоторые приобрели способности ясновидения, другие видели предметы с закрытыми глазами, а иные вдруг взлетали – в них проснулся дар левитации. Для борьбы с этакой «лженаукой» Людовик XV закрыл кладбище. Вольтер по этому поводу язвил: король запретил Богу производить чудеса! А англичанин Давид Юм удивлялся, что этакое безобразие происходит в просвещенный век в самой культурной стране мира! Сен-медарские чудеса сегодня мы понимаем благодаря фемтороботам (фемторам) – микроскопическим существам, двадцать лет назад сфотографированным учеными МИФИ.

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts