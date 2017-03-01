Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием



«Жизнь бесконечна»



Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук



Борис Устинович Родионов



В понедельник 6 марта 2017 в 18:00 состоится лекция (№15) на тему:

Чудеса Сиама

Сиам - старинное название обширного королевства, до 1867 г. включавшего нынешние Тайланд, Камбоджу и Лаос. Этот тропический рай наполнен растениями удивительной целебной силы. Кажется, что монотонный рокот буддийских мантр даже свирепых обитателей джунглей - слонов, тигров, обезьян, змей – делает способными исцелять людей. Помимо традиционной древней медицины здесь есть и прекрасные современные клиники. Так что только от желания и кошелька пациента зависит, какой метод лечения – современный или традиционный – он изберет. Говорят, недавно весь Тайланд ждал присуждения нобелевской премии своей принцессе, доктору наук, за открытый ею способ лечения рака. Не дождался. Протестуя против политики фармацевтов Запада набивать свои карманы, используя болезни людей, король Тайланда распорядился лечить эффективными народными средствами только своих подданных - тайцев. Не пора ли и нам в России выступить против запретов проверенных на практике методов лечения, непонятных нашим "фармацевтам" и потому считающихся «лженаучными»?

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts