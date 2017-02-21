Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием «Жизнь бесконечна»



Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов

В понедельник 27 февраля 2017 в 18:00 состоится лекция (№14) на тему:

Мистическая Москва

Москва возвысилась над другими княжествами Руси при Иване Калите (1283-1349) - сыне Даниила Московского и внуке Александра Невского. Калитой (от тюрск. сума) Ивана прозвали за его неизбывное богатство. Откуда оно бралось? В XIII-XIV веках проблемы Руси (и не только) решались в столице монголов Каракоруме и в её филиале - Сарае, расположенном в дельте Волги. Сарай, как и Каракорум, кишел посланцами чуть ли не всех стран мира. С русскими князьями здесь встречались не только монгольские ханы, но и тамплиеры, к тому времени охватившие своим влиянием всю Европу. Объясняя несметные богатства рыцарей-тамплиеров, сегодня им приписывают достижение обеих Америк, полагая, что там, задолго до Колумба, они нашли неисчерпаемые источники драгоценностей. По летописи, старший брат Ивана Калиты Юрий действительно принимал в Великом Новгороде корабли тамплиеров. Но, согласно успехам современной алхимии, свои драгоценности тамплиеры могли производить где угодно – даже в самой Москве. Не алхимия ли была мистической колыбелью нынешнего глобализма?

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

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