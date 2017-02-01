Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием «Жизнь бесконечна» Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов





В понедельник 6 января 2017 в 18:00 состоится лекция (№13) на тему:

ЧУДО В ЗАКОНЕ

Полтергейст (нем. – шумный дух) подобен невидимке, играющим с людьми. Так кошка «играет» с мышкой. Только вместо кошки при полтергейсте издеваются над людьми (и над нашим здравым смыслом!) как бы сами окружающие предметы – они беспричинно перемещаются, с грохотом падают или свободно влетают, на стенах иногда возникают угрожающие или издевательские надписи, раздаются непонятные звуки, в самых неожиданных местах вдруг появляются лужи воды, а то и огонь. Поскольку такие «игры» часто заканчиваются болезнью жертвы и порчей её имущества, раньше люди полагали, что дух этот – сам дьявол. Собраны тома документированных свидетельств полтергейста, а вот с их научным объяснением – большая проблема. Объяснить полтергейст – значит принять и объяснить любое чудо. Для участников семинара журнала «Дельфис», знакомых с информационной моделью мироустройства и с фемтороботами (фемторами), проявляющими себя то в создании «кругов на полях», а то и в «проказах» шаровых молний, загадки полтергейста - упражнения на повторение пройденного.

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts