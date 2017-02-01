Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым



Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»

Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов





В понедельник 30 января 2017 в 18:00 состоится лекция (№12) на тему:

Ризоматическая логика антропики

Светлой памяти Е. М. Величко

Со времен становления философии путь человеческой мысли от первичного посыла до вывода мало отличался от подъема муравья по ветвистому дереву. Запах душистого яблока, висящего где-то на ветке дерева, заставляет муравья взбираться по стволу и ветвям от основания (корня) дерева к его верхушке. Но, оказавшись на верхушке, муравей иногда с грустью видит вожделенное яблоко далеко в стороне – за соседними ветками. В таких случаях говорят, что «мысль зашла в тупик»: человек, непрерывно двигаясь к цели и размышляя при этом прямолинейно, не решил поставленной задачи. Иногда такой тупик равносилен смерти. Всё было бы иначе, если бы ветки дерева друг с другом соприкасались на разных уровнях, представляя собой объемную решетку – ризому (от греч. корень). Тогда муравьи всегда бы добирались до яблок, а мы, люди, исходя из ризоматического (или голографического) Всеединства Мира, решали бы все стоящие перед нами задачи. Включая главную задачу новой науки антропики (от греч. человек) – задачу вечной жизни.

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

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