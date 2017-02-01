Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»



Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов

В понедельник 23 января 2017 в 18:00 состоится лекция (№11) на тему:

Информматерия

В сознании многих наших граждан бытует определение материи, данное в 1908 г. В.И.Лениным: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». Но разве могут понятия «философской категории» (κατηγορία - высказывание) и «объективной реальности» быть независимыми от «наших ощущений»? Относя же материю к категории бессознательного (по Фрейду и Юнгу), чем же нам считать «объективную реальность» и самих себя? Наши предки, считавшие в качестве всё порождающей МАТЕРИ-МАТЕРИИ человека - Деву, Матерь Божию, тем самым образно и ярко отобразили суть работы Мирового Суперкомпьютера, вырабатывающего информацию обо всём, включая и нас. И такую же ментальную «материю» – информматерию - о самом себе.

Приглашаются все. Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts