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Новости
 
18.01.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

        Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

        «Жизнь бесконечна»

       
        Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

        Борис Устинович Родионов

  
    В понедельник 23 января 2017 в 18:00 состоится  лекция (№11) на тему:

Информматерия

 

В сознании многих наших граждан бытует определение материи, данное в 1908 г.  В.И.Лениным: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». Но разве могут  понятия «философской категории» (κατηγορία - высказывание) и «объективной реальности» быть независимыми от «наших ощущений»? Относя же материю к категории бессознательного (по Фрейду и Юнгу), чем же нам считать «объективную реальность» и самих себя? Наши предки, считавшие в качестве всё порождающей МАТЕРИ-МАТЕРИИ человека - Деву, Матерь Божию, тем самым образно и ярко отобразили суть работы   Мирового Суперкомпьютера, вырабатывающего информацию обо всём, включая и нас. И   такую же ментальную «материю» – информматерию -  о самом себе.

 

Приглашаются все.  Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

    http://www.delphis.ru/contacts

 

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