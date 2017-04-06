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Новости
 
06.04.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым
    Дорогие друзья!
   Приглашаем на последнюю лекцию из цикла под общим названием


    «Жизнь бесконечна»


    Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук


    Борис Устинович Родионов
 

    В понедельник 10 апреля 2017 в 18:00 состоится  лекция (№20) на тему:


    Жить – значит предвидеть

В нынешних домах здоровье людей подтачивает радиоактивный газ радон. При взрывах, пожарах и землетрясениях дома обрушивают на наши головы тяжелые плиты и балки. Дома пожароопасны и недолговечны, с плохим энергосбережением. А сколько лет молодежи нужно ждать собственных квартир? Не пора ли индустриальным способом начать гнать из легкого пеностекла километры горизонтальных жилых труб диаметром около 3-х метров со всей необходимой для жизни в них начинкой? Располагать трубы нужно на высоких пилонах, не отнимая землю у растений и животных. Из труб (Т) и их колец-ротонд (Р) возникнут эстакады (Е) и башни (Б) высотой в километры. Позже появится самое безопасное жильё – аэростаты-гиганты (А) для автономной жизни миллионов людей в атмосфере Земли. Не иначе как для нашей безопасности предки явили нам руну ТРЕБА – древний символ Воина Духа.

     

    Приглашаются все.  Вход свободный!

     

    Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

     

    Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

     

    Контактный телефон: 8 495-628-06-79

     

        http://www.delphis.ru/contacts

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