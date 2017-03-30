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Новости
 
29.03.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»

Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов

 

В понедельник 3 апреля 2017 в 18:00 состоится  лекция (№19) на тему:

 

Русский космизм

  

В 1922 г. В.И.Вернадский писал: «Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может сравниться всё им раньше пережитое». И подошли: ровно год работает установка Андреа Росси с холодным синтезом атомных ядер на мощности 1 МВт. Ещё  в 1954 г. первая в мире атомная электростанция в Обнинске давала 5 МВт, но - используя деление ядер урана. Важность успеха Росси в том, что в его «холодный» синтез большинство ядерщиков… не верит! Не верит из-за «отсутствия адекватной теории», хотя такая теория есть. В её основе нитевидные атомы – флюксы, открывающие эру чудес – с левитацией, телекинезом, телепатией, оживлением умерших и с вечной жизнью для всех в бескрайнем космосе. Не об этом ли мечтали русские космисты – от Фёдорова, Вернадского, Циолковского и Рерихов до наших современников Р. и С. Авраменко, Фоменко, Фомина, Филимоненко?

     

    Приглашаются все.  Вход свободный!

     

    Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

     

    Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

     

    Контактный телефон: 8 495-628-06-79

     

        http://www.delphis.ru/contacts
 

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