ГЛАВНАЯ Новости Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым
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Новости
 
20.12.2016
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

    Дорогие друзья!
    Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

    «Жизнь бесконечна»

    
    Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

    Борис Устинович Родионов

    
    В понедельник 9 января 2017 в 18:00 состоится  лекция (№9) на тему:

Автоголография Вселенной

 

Вселенский Суперкомпьютер (он же акаша или ноосфера) подобно душе человека    представляет собой констелляцию (греч. созвездие) умных роботов - фемторов, осуществляющих постоянную перестройку самих себя, наших тел и Вселенной. Слаженная работа фемторов – их синэргия (συνεργία — сотрудничество) - возбуждает акустические, электромагнитные, кварк-глюонные и прочие волны, распространяющиеся по нитевидным флюксам – основному материалу Вселенной. Даже «точечные» элементарные частицы, такие, как кварки и электроны, представлены колебаниями всей Вселенной. Флюксы, состоящие из кварков и электронов (как и фемторы, состоящие из флюксов) тоже следствие вселенских колебаний. Вселенная, как океан Ψ-волн квантовой механики (волн де Бройля), рассеивающихся на фемторных структурах Вселенной подобно свету на оптических  голограммах, порождает относительно стабильные информационные объекты, именуемые материей. И связанное с материей явление, известное  как  жизнь.

Приглашаются все.  Вход свободный!

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

    http://www.delphis.ru/contacts

 

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