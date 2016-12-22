Дорогие друзья! Продолжаем цикл из 20 лекций под общим названием «Жизнь бесконечна» Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук Борис Устинович Родионов В понедельник 19 декабря 2016 в 18:00 состоится лекция (№8) на тему:

Флюкс-манифестации. От кругов на полях к вечному движению

Невидимые умные роботы - фемторы, осуществляющие постоянную перестройку ноосферы, звезд и планет, заявляют о себе иногда посредством ошеломляющих чудес. Но ученые умудряются их «не замечать»! Так «не замечают» они небесных огненных надписей или гигантских наземных картин-геоглифов. И годами «в упор не видят» пресловутых НЛО. Но разве можно понять такие грозные явления, как землетрясения, свойства линейных и шаровых молний, озоновых дыр, смерчей, циклонов, океанских течений типа Эль-Ниньо без учета «чудес»? Удивительными преобразованиями различных материалов, внезапными оздоровлениями наших собственных атомно-молекулярных тел, выделениями «избыточной» энергии в некоторых устройствах роботы-невидимки как бы говорят нам: человек, давай знакомиться! Ибо только вместе с нами, преодолевая гордыню своего мнимого всезнайства, ты получишь всё, о чём мечтаешь.