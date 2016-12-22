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Новости
 
14.12.2016
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с Б.У.Родионовым

Дорогие друзья!

Продолжаем цикл  из 20 лекций под общим названием

«Жизнь бесконечна»

 

Встречи ведёт доктор физико-математических наук, профессор, ветеран МИФИ, академик Российской академии естественных наук

Борис Устинович Родионов 

 

В понедельник 19 декабря 2016 в 18:00 состоится  лекция (№8) на тему:

Флюкс-манифестации. От кругов на полях к вечному движению

Невидимые умные роботы - фемторы, осуществляющие постоянную перестройку ноосферы, звезд и планет, заявляют о себе иногда посредством ошеломляющих чудес. Но ученые умудряются их «не замечать»! Так «не замечают» они небесных огненных надписей или гигантских наземных картин-геоглифов. И годами «в упор не видят» пресловутых НЛО. Но разве можно понять такие грозные явления, как землетрясения, свойства линейных и шаровых молний, озоновых дыр, смерчей, циклонов, океанских течений типа Эль-Ниньо без учета «чудес»? Удивительными преобразованиями различных материалов, внезапными оздоровлениями наших собственных атомно-молекулярных тел, выделениями  «избыточной» энергии в некоторых устройствах роботы-невидимки как бы говорят нам: человек, давай знакомиться! Ибо только вместе с нами, преодолевая гордыню своего мнимого всезнайства, ты получишь всё, о чём мечтаешь.

 

Приглашаются все.  Вход свободный!

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts

 

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