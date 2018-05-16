Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

Дорогие друзья! Приглашаем вас во вторник 22 мая 2018 года в 17:30 на лекцию

Модель актов творения нового

Лекцию читает кандидат физико-математических наук, профессор

Анатолий Сергеевич Харитонов

Акты творения нового описываются тройственными взаимодействиями, в которых уменьшением термодинамической энтропии компенсируется ростом структурной энтропии. Описанию этих закономерностей с помощью мер хаоса и порядка посвящена лекция. Зная эти закономерности, каждый человек может повысить качество своей жизни.

Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма:

http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm

Напоминаем участникам встреч, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, т.е. мы не сможем проводить лекции и семинары, а также не будут выпущены многие интересные и нужные книги.

Приветствуется любой благотворительный взнос



Здесь же слушатели семинара могут познакомится с ассортиментом нашего магазина «Дельфис Книги»

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина