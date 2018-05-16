Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым
Дорогие друзья!
Приглашаем вас во вторник 22 мая 2018 года в 17:30 на лекцию
Модель актов творения нового
Лекцию читает кандидат физико-математических наук, профессор
Анатолий Сергеевич Харитонов
Акты творения нового описываются тройственными взаимодействиями, в которых уменьшением термодинамической энтропии компенсируется ростом структурной энтропии. Описанию этих закономерностей с помощью мер хаоса и порядка посвящена лекция. Зная эти закономерности, каждый человек может повысить качество своей жизни.
Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма:
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm
Напоминаем участникам встреч, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, т.е. мы не сможем проводить лекции и семинары, а также не будут выпущены многие интересные и нужные книги.
Приветствуется любой благотворительный взнос
Здесь же слушатели семинара могут познакомится с ассортиментом нашего магазина «Дельфис Книги»
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина
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