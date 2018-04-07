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Новости
 
07.04.2018
Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

Дорогие друзья!

Приглашаем вас во вторник 10 апреля 2018 года в 17:30 на   лекцию

Отличия живого организма от костного тела

 

 

Равновесие косного тела описывается термодинамическими и механическими параметрами на модели равновесия сил поровну.

Стационарное состояние живого организма можно описывать структурным равновесием по золотой пропорции.

Начиная с исследования разных моделей равновесия косного тела и живого организма можно определить их фундаментальные отличия.

Зная специфичность организации живой природы, каждый человек может повысить качество своей жизни.

 
 
Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма:

http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm

 

    Напоминаем участникам встреч, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, т.е. мы не сможем проводить лекции и семинары, а также не будут выпущены многие интересные и нужные книги.

    Приветствуется любой благотворительный взнос
    
    Здесь же  слушатели семинара  могут познакомится с ассортиментом нашего магазина «Дельфис Книги»

 

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигин

 

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