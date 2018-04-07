Дорогие друзья!
Приглашаем вас во вторник 10 апреля 2018 года в 17:30 на лекцию
Отличия живого организма от костного тела
Равновесие косного тела описывается термодинамическими и механическими параметрами на модели равновесия сил поровну.
Стационарное состояние живого организма можно описывать структурным равновесием по золотой пропорции.
Начиная с исследования разных моделей равновесия косного тела и живого организма можно определить их фундаментальные отличия.
Зная специфичность организации живой природы, каждый человек может повысить качество своей жизни.
Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма:
http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm
Напоминаем участникам встреч, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, т.е. мы не сможем проводить лекции и семинары, а также не будут выпущены многие интересные и нужные книги.
Приветствуется любой благотворительный взнос
Здесь же слушатели семинара могут познакомится с ассортиментом нашего магазина «Дельфис Книги»
Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts
Метро: Китай-Город, Чистые Пруды
Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигин
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