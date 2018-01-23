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Приглашаем вас 30 января 2018 года в 17:30 на лекцию

АКТИВНОЕ СВОЙСТВО ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

Лекцию ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Анатолий Сергеевич Харитонов

Идеализация Галлия – Ньютона – модель материальной точки пренебрегает активными свойствами тел, которые проявляются в актах творения чего-то нового, свойственного всем открытым системам. Отрытая система, обмениваясь энергией, веществом и информацией с окружающей средой, стремится к своему равновесию - минимуму свободной энергии своего образования (второе начало термодинамики). Второй закон термодинамики, определённый для модели материальной точки и цикла Карно, пренебрегающего природой рабочего тела, описывает стремление замкнутой системы к одному состоянию теплового равновесия или максимальному хаосу. Законы механики и термодинамики описывают пассивные свойства природы и их изменение под действием внешней силы.

Для открытой системы, с учётом равновесия её структурных параметров по золотой пропорции, имеется 3!=6 шесть вариантов структурного равновесия. При этом между разными структурами могут возникать химические потенциалы или внутренние движущие силы, приводящие к самодвижению открытой системы. Открытая система, за счёт обмена энергией, веществом и информаций, может изменять свое внутреннее структурное состояние и производить работу над окружающей средой. Измененное состояние отрытой системы и её окружающей среды могут изменять поток энергии, вещества и информации между ними, из-за чего процесс самодвижения открытой системы и изменения окружающей среды может продолжаться далее.

Свойство открытой системы изменяться и изменять окружающую среду отражает активное начало природы. Мы назвали это свойство открытой системы актом творения нового в предыдущей статье [1].

Равновесие или минимум свободной энергии образования отрытой системы описывается в трёх классах переменных (добавлена структура), золотой пропорцией для приращения мер хаоса или порядка, рядом Фибоначчи и тройной спиралью развития [1].

Такое содержание второго начала с учётом структурных изменений раскрывает стремление природы к гармонии по золотой пропорции и акты творения нечто нового, заставляющее её искать новое состояние гармонии с учётом возникших своих новых структурных параметров. При таком содержании второго начала природы не было начала и не будет конца, а есть вечное изменение её структурных в поиске гармонии, творя акты возникновения чего-то нового. Такое содержание второго начала дополняют известные три закона: сохранения энергии, превращения форм энергии и причинно-следственной взаимосвязи явлений в природе.

В соответствии с этими общими законами отрытая система может развиваться – усложнять свою организацию по тройной золотой спирали [1]. Эту модель развития можно и должно использовать в личной и общественной практике, творчески применяя её к конкретной открытой системе.

Учёт самодвижения и развития открытой системы за счёт изменения структурный параметров приближает нас к пониманию физической специфичности живой природы на Земле, которая принципиально непознаваема в рамках известных законов статистической механики и термодинамики.

Возник естественный вопрос у моего сына. Почему мы не видим акты творения нового в косной природе и в других живых организмах? Мой ответ таков. Объекты с разным уровнем организации имеют большое различие скорости своего структурного изменения - это раз. А во вторых акты творении нового не есть ещё акты развития – усложнения организации отрытой системы. Камни, скалы и даже материки могут сдвигаться с места и изменяться, но за большие времена наблюдения. Биологические организмы могут изменяться усложняться или упрощаться согласно их истории за большие времена по сравнению с жизнью отдельного человека. Потому человек, без знания истории рассматриваемой открытой системы, не может видеть в ней акты творения нового. Но он может видеть своё развитие, если ведёт дневник и записывает свои планы в измеряемых показателях и достигнутые результаты во времени.

Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма:

http://www.trinitas.ru/rus/ doc/avtr/00/0115-00.htm

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