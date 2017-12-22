Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

Дорогие друзья!

Приглашаем вас 26 декабря 2017 года в 17:30 на лекцию

Специфичность живой природы

Лекцию ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Анатолий Сергеевич Харитонов

История известных законов природы указала, что их познание началась с искусственной среды, формируемой человеком. В их основе лежит опыт и идеализация Галилея-Ньютона - модель материальной точки, описывающая бинарные отношения. На них построен современный научно-технический прогресс. Однако модель материальной точки игнорирует опыт живой и косной природы.

Трансформация Землёй солнечного излучения в живую природу происходит, удовлетворяя симметрии хаоса и порядка и тройственным отношениям. Из них следует модель равновесия устойчивых частей по золотой пропорции и развитие открытой системы по тройной спирали.

Лектор поясняет новизну симметрии хаоса и порядка и тройственных отношений, а также приводит примеры развития социальных систем по тройной спирали.

Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма:

http://www.trinitas.ru/rus/ doc/avtr/00/0115-00.htm

Напоминаем участникам встреч, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены многие интересные и нужные книги.

Приветствуется любой благотворительный взнос Здесь же слушатели семинара могут познакомится с ассортиментом нашего магазина «Дельфис Книги»

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,