Клуб «Дельфис» приглашает на встречу с А.С.Харитоновым

Дорогие друзья!

Приглашаем вас 5 декабря 2017 года в 17:30 на лекцию

Специфичность живой природы

Лекцию ведёт кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Анатолий Сергеевич Харитонов

Закономерности преобразования солнечного излучения в иные формы движения используют в философии, эволюционной биологии и с недавнего времени в археологии. Лектор формализовал эти закономерности, добавив новые функции состояния системы: меры хаоса и порядка и три класса переменных. Это позволило разработать модель развития открытой системы, с помощью которой можно отличать живой организм от косного тела, и естественную среду от искусственной среды обитания для введения объективных показателей развития сложных систем. Лектор поясняет математическую и физическую новизну своего подхода и приводит примеры развития сложных систем, используя три спирали.

Мнение каждого слушателя предлагается обсудить в конце лекции.

Работы лектора размещены на сайте академии тринитаризма: http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0115-00.htm

Приглашаются все.

Напоминаем участникам клуба, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены многие интересные и нужные книги.

Приветствуется любой благотворительный взнос Здесь же слушатели семинара могут познакомится с ассортиментом нашего магазина «Дельфис Книги»

Адрес: Москва, Покровка, 3/7, стр.1 http://www.delphis.ru/contacts

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контакты: 8 (495) 628-06-79, Delphis@Delphis.ru – Елена Александровна Зажигина,