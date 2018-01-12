Дорогие друзья!

Благотворительный Фонд и журнал «Дельфис» продолжают цикл лекций по биоэнергетике

Встречи ведёт заместитель директора научно-исследовательского центра «Орион», специалист по космической технике

Лев Дмитриевич Орлов

В среду, 17 января 2018 г. в 18:30 состоится лекция на тему:

Человек – приемник планетарной и космической энергии

Человек как биоэнергетическая и ментальная система находится в постоянном энергоинформационном обмене с планетарной геосистемой, а через неё с несколькими иными планетами и даже иными системами звёзд. Наука, искусство и философия первой половины ХХ века активно разрабатывали тему энергоинформационных взаимосвязей людей, групп людей и целых народов с самой планетой Земля, на которой живет человек, с Солнцем и иными космическими телами. В ряду учёных и людей искусства, можно выделить Николая и Елену Рерих, активно создававших и популяризировавших энергетическое мировоззрение, основанное на теории взаимообмена энергиями и информацией между объектами микро- и макрокосмоса.

В XXI веке в связи с активным поступательным движением науки становится необходимым развитие этих идей. В лекции будут представлены изыскания и открытия в научной области биоэнергетических и информационных взаимосвязей человека с нашей планетой, с Луной, Солнцем, иными планетами Солнечной системы и такими важными макросистемами нашего региона космоса, как Орион и Сириус.

Напоминаем участникам семинара, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.

Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность фонда.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге



Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts