Клуб «Дельфис» приглашает на семинар Л.Д.Орлова

Дорогие друзья!

Благотворительный Фонд и журнал «Дельфис» продолжают цикл лекций по биоэнергетике

Встречи ведёт заместитель директора научно-исследовательского центра «Орион», специалист по космической технике

Лев Дмитриевич Орлов

В среду, 20 декабря 2017 г. в 18:30 состоится лекция на тему:

Улучшение состояния человека при помощи направленной биоэнергии

Существует несколько видов планетарной энергии Земли, которые человек с развитыми способностями своего биополя может ассимилировать, а затем направлять на биополе и физические органы других людей по их запросу.

Известная людям прана в этом ряду энергий является самой простейшей, увеличивающей обычный дневной тонус. Другие энергии более высокого порядка -- субстанционное золото 2-х видов, субстанционное серебро, субстанционный радий -- насыщают различные чакры человека, значительно улучшая состояние его здоровья, усиливая его потенциал во всех сферах жизни.

Качественные и чистые биовоздействия названных видов энергии способны корректировать искаженные фрагменты барионной (эфирной) ДНК при внедрении в ее структуры мельчайших частиц драгоценных металлов, насыщенных высокими субстанциями. При желании человека пройти специальный курс подобных воздействий биоэнерготерапевта могут быть полностью устранены искажения энергетики его барионного (витального или эфирного) тела, принесенные им кармически с прошлых жизней.

Напоминаем участникам семинара, что «Дельфис» – это некоммерческая организация, которая нуждается в спонсорской помощи, без которой не будет возможности поддерживать клубную деятельность, а также не будут выпущены книги по теософии и Агни Йоге.

Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность фонда.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге



Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts