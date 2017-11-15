Клуб «Дельфис» приглашает на семинар Л.Д.Орлова

Дорогие друзья!

Благотворительный Фонд и журнал «Дельфис» отрывают цикл из 3-х лекций по биоэнергетике

Встречи ведёт заместитель директора научно-исследовательского центра «Орион», специалист по космической технике

Орлов Лев Дмитриевич

В среду 15 ноября 2017 г. в 18:30 состоится первая лекция.

Тема:

Аура и система чакр человека. Новые данные

Аурическое излучение человеческого организма и человеческого сознания имеет научное обоснование. Данные йогических практик об энергоинформационных образованиях, чакрах, требуют подтверждения различными методами исследования. Чакры могут являться узлами и приемо-передающими центрами динамической энергоинформационной системы человека, управляющей подсистемами единой нервной системы человеческого организма.

Особые разновидности чакр могут являться центрами тех энергоинформационных систем человека, которые управляют аурическими полями его чувств и ментальности.

Чакры как биоэнергетические, управляющие функциями нервной системы человека, так и управляющие аурическими полями его чувств и ментальной деятельности, формируют между собой строго определенные конфигурации -- структуры циркуляции энергий, по которым сенсетивными методами можно изучить потенциал развития человека на ближайшие несколько лет его жизни.



Приглашаются все. Вход свободный!

Приветствуется благотворительный взнос на издательскую деятельность фонда.

Здесь же слушатели семинара могут приобрести книги по теософии и Агни Йоге.



Встреча состоится в офисе Благотворительного фонда «Дельфис» по адресу: Покровка, 3/7, стр.1

Метро: Китай-Город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495-628-06-79

http://www.delphis.ru/contacts