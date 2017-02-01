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Новости
 
20.01.2017
Клуб «Дельфис» приглашает на беседы по теософии

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в четверг 26 января 2017 года в 18:30 на встречу с редактором и составителем тематических сборников по Агни Йоге и Теософии

  

  Логаевой Еленой Алексеевной

 

Тема встречи:

 

   Этика в теософии

 

На встрече будет проведено исследование понятия нравственности, природы добра и зла, а также рассмотрены вопросы  применения теософии на практике.  Как всегда в помощь теософам будет предложена литература по теософии и Агни Йоге.

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного Фонда «Дельфис» по адресу: Москва, Покровка, 3/7, стр.1

 

Ближайшее метро: Китай-город, Чистые Пруды

 

Контактный телефон: 8 495 628 06 79

 

http://www.delphis.ru/contacts

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