Клуб «Дельфис» приглашает на беседы по теософии
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в четверг 26 января 2017 года в 18:30 на встречу с редактором и составителем тематических сборников по Агни Йоге и Теософии
Логаевой Еленой Алексеевной
Тема встречи:
Этика в теософии
На встрече будет проведено исследование понятия нравственности, природы добра и зла, а также рассмотрены вопросы применения теософии на практике. Как всегда в помощь теософам будет предложена литература по теософии и Агни Йоге.
Встреча состоится в офисе Благотворительного Фонда «Дельфис» по адресу: Москва, Покровка, 3/7, стр.1
Ближайшее метро: Китай-город, Чистые Пруды
Контактный телефон: 8 495 628 06 79
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