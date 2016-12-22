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Новости
 
09.12.2016
Клуб «Дельфис» приглашает на беседы по теософии

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в четверг 15 декабря 2016 года в 18:30 на встречу с редактором и составителем тематических сборников по Агни Йоге и Теософии

Логаевой Еленой Алексеевной

Тема встречи:

Теософия: перевоплощение и карма

Е.П.Блаватская говорила о том, что достаточно познать действие законов перевоплощения и кармы, иными словами законов Надежды и Ответственности, и жизнь ваша много улучшится.

На встрече будет представлен обзор литературы, разбор некоторых ошибок в трактовке и приведены примеры из жизни.

 

Встреча состоится в офисе Благотворительного Фонда «Дельфис» по адресу: Москва, Покровка, 3/7, стр.1

 

Ближайшее метро: Китай-город, Чистые Пруды

Контактный телефон: 8 495 628 06 79

http://www.delphis.ru/contacts

 

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