Клуб «Дельфис» приглашает на беседы по теософии
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в четверг 15 декабря 2016 года в 18:30 на встречу с редактором и составителем тематических сборников по Агни Йоге и Теософии
Логаевой Еленой Алексеевной
Тема встречи:
Теософия: перевоплощение и карма
Е.П.Блаватская говорила о том, что достаточно познать действие законов перевоплощения и кармы, иными словами законов Надежды и Ответственности, и жизнь ваша много улучшится.
На встрече будет представлен обзор литературы, разбор некоторых ошибок в трактовке и приведены примеры из жизни.
Встреча состоится в офисе Благотворительного Фонда «Дельфис» по адресу: Москва, Покровка, 3/7, стр.1
Ближайшее метро: Китай-город, Чистые Пруды
Контактный телефон: 8 495 628 06 79
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