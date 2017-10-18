Дорогие друзья!
В Издательстве «Дельфис» готова к выпуску новая книга А.М.Шустовой
Сокровище Мира
В книге собран обширный материал, посвящённый одному из самых загадочных явлений на Земле — Камню Чинтамани. Благодаря великим подвижникам XX века — Е.И.Рерих и Н.К.Рериху — человечество получило новые свидетельства о Камне и о других священных предметах, среди которых легендарная Чаша Будды.
Также нуждаются в переиздании тиражи самых читаемых книг:
Учение Живой Этики, том I (книги «Зов», «Озарение», «Община», «Агни Йога»)
К.Е.Антарова. Беседы Учителя, Книга 1, книга 2
Для выпуска этих книг срочно нужна финансовая помощь
Мы уверены, что выпуск этих книг обязательно продвинет наших читателей по Пути света, знаний и дальнейшего развития сознания, а также поможет разрешить важнейшие жизненные вопросы, стоящие перед каждым, идущим по духовной стезе, человеком.
Перечислить благотворительную помощь можно в отделении любого банка по нижеследующим реквизитам:
«Благотворительный фонд «Дельфис»
ИНН: 7715163373
КПП: 770101001
Рас. счёт: 40703810538120100620 в ПАО Сбербанк г. Москва
Кор. счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225
или по ссылке: http://www.delphis.ru/page/metsenatam
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